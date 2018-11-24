巴基斯坦中国领馆遇袭 凸显一带一路风险和争议

中国的“一带一路”计划在一些国家受到欢迎，但随之而来的风险和争议也越来越多，中国驻巴基斯坦领事馆昨天的遇袭案，就与当地俾路支省的一带一路相关建设有关。





中国驻巴基斯坦喀拉蚩（ Karachi ）总领事馆 23 日发生暴力攻击。中方表示， 3 名非法武装分子试图闯入总领馆，警方发现后当场予以击毙。外媒报导，指控北京是“高压统治者”的俾路支省分离主义团体俾路支解放军（ Balochistan Liberation Army ）宣称犯案。





中、巴于 2014 年共同提出在“一带一路”战略下推进中巴经济走廊计划，兴建一条包括公路、铁路、油气能源、光纤通讯、农业和海港在内的综合基础建设工程。





中巴经济走廊北端是新疆喀什，南端是俾路支省瓜达尔港（ Gwadar Port ）。英国广播公司（ BBC ）报导，俾路支省盘踞着巴基斯坦建国起就一直与中央政府进行斗争的分离势力。





报导说，中国的一带一路建设客观上微妙地影响到地区乃至国际政治势力的平衡。由于中国与当地合作的日益加深、人员来往增多，过去几年也多次发生涉及中国人的绑架、工程人员遭杀害等暴力事件。





“一带一路”倡议刚推出之际声势浩大，但近年来却在国际间引起许多批判和质疑。





例如“一带一路”涉及的印尼水力发电水坝开发案，因计划切入极度濒危的塔巴努里猩猩（ Tapanuli orangutan ）核心栖地，遭人类学家批评“敲响稀有猩猩的丧钟”。





除了环境生态的争议，有些国家担心被“一带一路”建设带来的负债压垮、陷入中国设下的债务陷井，因此喊停相关计划。马来西亚首相马哈地（ Mahathir Mohamad ） 8 月访问北京时就表示，马国将暂停 3 项受到中国支持的建设计划，包括一条造价 200 亿美元的铁路。





昨天发生的攻击案除了与巴国内部政治问题有关，也有报导指出，北京近年资助巴基斯坦基础建设、提供贷款和军事援助，是巴国重要盟友，但民间有反对声音指中国透过援助，以债务介入巴国政治。





例如中国投资兴建的瓜达尔港，未来 40 年港口营运 91% 的收入都归中国，就遭巴国网民批评为“不平等条约”。





袭击发生后，中国外交部发言人耿爽对媒体表示，建设中巴经济走廊是中巴两国领导人达成的重要共识，正在有序推进，“中方将继续与巴方一道，坚定不移地推进中巴经济走廊建设”。





他还说，“相信巴方会继续采取有力措施，保障走廊建设安全顺利推进”。（中央社）





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