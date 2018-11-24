美政府报告指气候变迁伤经济 冲击全球贸易

美国政府今天发布一份重量级报告指出，气候变迁已在损害全球经济，除非采取严格措施减少碳排放量，否则在本世纪末前，美国每年将因此损失数千亿美元。





最新版的“国家气候评估”（ National Climate Assessment ）指出：“鉴于碳排放量以年年破纪录的速率持续增加，预计到本世纪末，部分经济部门的年度亏损额将达数千亿美元，超过美国许多州目前的国内生产毛额（ GDP ）。”





报告称：“若无实质且永续的全球减缓措施及区域性调整作为，气候变迁预计将对美国基础建设及财产造成日益严重的损失，阻碍本世纪经济成长的速度。”





报告说，全球贸易也会受到冲击，影响进出口价格、美国企业于海外的业务及供应链运作。





报告指出，美国已经可感受到其中若干影响，“人为因素造成全球暖化的说法越来越可信”，近期的极端天候及气候相关事件如今可说是人为暖化所致。





这份由美国国会授权研究的 1000 多页报告，是第 4 版“国家气候评估”第二卷，由 300 多位科学家编写。





去年第一卷出炉时，美国总统特朗普驳斥相关结论，而根据他本周发的推文内容，这位共和党籍领导人似将天气及气候混为一谈，他写道：“酷寒滞留的冷空气可能将打破所有记录，说好的全球暖化呢？”





而特朗普也已宣布美国退出 2015 年的巴黎气候协定，当年有 190 多个有意携手限制碳排放量国家，签署这项具里程碑意义的协议。





美国国家海洋暨大气总署（ National Oceanic and Atmospheric Administration ）旗下的环境资讯中心技术支援部门主任伊斯特林（ David Easterling ）表示，报告内容“未受外部干扰”。





他告诉记者，科学家发现“明确且具说服力的证据证明，比起现代文明社会的经历，全球平均温度如今要高得多，升高速度也快得多”。





“这种暖化趋势只能以人类活动影响来解释，尤其是将温室气体排放到大气中。”





伊斯特林表示，海平面继续上升，全球发生豪雨及洪水等极端天候事件的次数持续增加，他警告这将“冲击经济部门，严重损害美国经济”。





这份报告也警告，即使大幅降低有害温室气体（ GHG ）如二氧化碳及甲烷等的排放量，有害温室气体所致的损害也将持续数年。





报告指出：“由于几种温室气体，特别是二氧化碳，可在大气中存在数十年或更久，即使立即停止排放温室气体，许多受气候影响的现象预计将持续变化，直至 2050 年。”





记者质疑当局于感恩节的隔天发布报告的用意，毕竟许多民众都趁这个全国性假期外出旅行购物。





国家海洋暨大气总署发言人表示，这份报告“比预期早”完成，因此在未来几周内登场的两场重要气候变迁科学会议前发布。（中央社）





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