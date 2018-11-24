民众为50欧元狂捐粪便 巴黎医院被迫中止研究

法国巴黎一间医院为了研究肠道疾病，近来对外征求粪便样本。但院方今天表示，许多民众为获得捐赠样本的 50 欧元报酬而挤爆医院，他们被迫暂停这项研究。





主导这项研究的圣昂图万医院（ Saint-Antoine ）胃肠病学家索科尔（ Harry Sokol ）教授告诉媒体：“我们必须停止号召民众捐赠且中止研究，因为这件事已失控。”

最初民众是看到圣昂图万医院和医学院张贴的海报，假设捐赠者捐出的粪便样本获得采纳，就可获得 50 欧元报酬。





但索科尔指出：“有人拍了一张照片，然后在网路和社群媒体迅速流传，因为上头的资讯被更改了，民众以为：把你的粪便给我们，我们就会给你 50 欧元。”





结果潜在捐赠者的电话热线和电子邮件很快就塞爆，他说“即便我们切断热线电话，民众还是打到医院总机，甚至有些人亲自来到医院，且人潮还在持续中。”

事实上，这项针对肠道发炎潜在治疗方法的研究，在筛选粪便样本有着严格程序，包括一连串血液和粪便化验，还有深入访谈以了解捐赠者的病史。





研究探讨的粪便微生物移植又称为细菌疗法，被认为可以减轻“艰难梭菌”（ Clostridium difficile ）引发的症状和感染。





索科尔说道，这是一项非常严肃的大规模研究，很多病患等待许久想参与这次研究，不少人对于研究被迫暂停“极为沮丧”。





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