瑞士公投否决国内法律可以凌驾国际法规之上的提议

瑞士选民在投票中否决了让这个中立国的法律凌驾于国际法之上的提议，一些批评人士认为，此举深深打击了瑞士的国际地位，并损害该国经济。
政府宣布，在周日的公投中，约66%的选民和全部州都否决了“判决依据瑞士法律，而非外国法律”这一提议。
这项提议得到右翼瑞士人民党(SVP)的支持，要求在国家宪法中加入一项条款，明确保障宪法的地位优先于国际协定。
当两者之间有冲突时，瑞士将不得不修改自己的国际义务以保证遵守宪法，或是退出国际协定。
支持者认为，瑞士加入环境保护、警务合作、航空运输和贸易等方面的国际性协议，削弱了中立国瑞士历史上知名的自主权。
近几年随着瑞士难以澄清其与欧盟的关系，且目前受到一系列双边协议约束，围绕主权是否被侵蚀的争论日益加剧。
瑞士议会最大的党派SVP表示，其建议将赋予公民权利，让他们免受欧盟等国际机构的干涉。
司法部部长Simonetta Sommaruga表示，瑞士内阁对于这一结果感到满意，结果凸显了瑞士机构及其直接民主制的重要性。(路透社)
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