华盛顿不退却 美副总统扬言对中全面冷战

美国副总统彭斯（Mike Pence）表示，除非北京同意华盛顿的要求，全面改变经济、军事和政治行为，否则美国将对中国展开全面性的冷战。
"华盛顿邮报"报导，在美国总统特朗和中国国家主席习近平预定本月稍后在阿根廷进行关键性会谈之际，美中紧张关系持续升高，彭斯在此刻提出上述警告。
彭斯表示，中国唯有"根本改变行为"，才能避免遭美国发动全面性的冷战。他说："美国不会退却。"
他代表美国在新加坡出席东南亚国家协会（ASEAN）峰会，与会代表忧心美中长期的经济与战略冲突可能延长，成为会议的热门话题。
彭斯与习近平将会参加本周稍后在巴布亚纽几内亚登场的亚太经济合作会议（APEC）领袖峰会，但两人不会进行会谈。习近平和特朗普预定30日利用20国集团（G20）阿根廷峰会之便进行会谈。
彭斯表示，特朗普保留达成协议的大门未关，但条件是北京承诺达到他的要求。
彭斯说："我认为，很大一部分将取决于阿根廷的会晤。"
他指出："总统的态度是，我们必须确定他们明白我们的立场以及我们打算做什么，这样他们才能带着扎实的方案前往阿根廷，处理双方共同面对的各项问题，不仅只是贸易赤字而已。 "
彭斯说："我们相信中国明白我们的立场。"
他指出，中国必须在广泛的问题上让步，其中包括窃取智财权、强迫技术转移、限制进入中国市场、不尊重国际规则与规范、妨碍国际水域自由航行、以及干预西方国家政治。
他并警告，除非中国承诺改变，否则美国准备在经济上、外交上和政治上升高对中国的压力。
彭斯说：“我们寻求印太地区每个国家可以自由追寻自己的道路，追求自己的利益。印太地区的海洋与天空开放给所有和平活动，区域主权国家得以一起成长茁壮。"
他说：“威权主义和侵略在印太地区无容身之地。我们不受威胁，我们不会退却，我们将会持续自由航行。”
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