特朗普推文连批法国 马克龙：盟国要互相尊重

美国总统特朗普近日连发推文，在多项议题批评法国总统马克龙。马克龙表示，法国人民不会希望他去回应推文，他会持续与美国合作，但也说“盟国之间要互相尊重”。
特朗普（Donald Trump）应马克龙（Emmanuel Macron）邀请，出席11日的第一次世界大战停战百年纪念活动，但一抵达巴黎，他就在推特（Twitter）发文指马克龙说欧洲要建军以防御美国、中国与俄罗斯，是种“侮辱”，还说欧洲应先支付北大西洋公约组织（NATO）该有的预算，美国已经资助很多。
纪念活动结束，特朗普返回美国后，又连续发布数则推文批评法国。在一则推文中，他重提马克龙呼吁欧洲建军一事，说“北约的钱要付不付”；在另一则推文里，特朗普指责法国针对美国酒课征高关税，很不公平；特朗普还表示，马克龙民意支持率仅有26%，且法国失业率高达10%，马克龙不过是想转移焦点而已。
马克龙今晚在戴高乐号航空母舰接受法国电视一台（TF1）电视专访时被问到这个议题，他说，他不会从推文或舆论层面去从事外交或政治，“法国人民不会希望我去回应推文”，他仍会致力使法国与美国持续携手合作，但“盟国之间要互相尊重，其余的我不想听”。
马克龙仍坚定认为欧洲要打造自己的防卫力量，“当我们必须保护欧洲伙伴时，太常求助美国，这对欧洲的可信度来说不是好事”，况且德国总理默克尔（Angela Merkel）也支持他的想法。
马克龙说，美国仍是法国的盟友，但法国不能成为美国的“附庸”，应该要有更多自主权，“我们不可依赖他们，我身为总统，难道能说“我要把人民安全都交到美国手里”吗？不能”。
费加洛报（Le Figaro）社论表示，数年前传出美国窃听欧洲盟友、进行网路攻击时，已令人思考双方是否还能做朋友，若以特朗普近期系列推文当作大西洋两岸关系的温度计，更有理由怀疑。
社论表示，马克龙数度向特朗普释出善意，但特朗普退出巴黎气候协定、退出伊朗核协议、弄僵贸易关系，这段“兄弟情”并未带来任何成果；对特朗普来说，与欧洲的关系只不过是商业交易艺术和一段“分裂”的主旋律，他甚至曾建议法国脱欧。
文章指出，刚结束的美国期中选举未能终结“特朗普主义”，但可给法国和欧洲人上一课，也就是美国不会拿盟国的忧虑给自己找麻烦，面对美国的单边主义，欧洲该为自己凝聚集体力量。
国际议题学者戴苏安（Hadrien Desuin）也投书费加洛报表示，马克龙去年7月14日邀川普到巴黎观赏国庆阅兵，这短短的“蜜月”已是尘封的回忆，自一战停战百年纪念日后，“是时候从两年来横跨大西洋的虚情假意失败中，汲取教训了”。
戴苏安说，比利时虽向美购买F-35战机，但欧洲军队只是个古老的恶梦，不时有人提起，但提过了也就消散了，从未真正着手落实，因为美国人并不乐见，“北约只是美国指挥下的一个联盟”，以后也一样。
戴苏安表示，法国应替欧盟指出一条道路，北约和欧洲军队都是空想，但联合欧洲各国军队还有可能实现，第二次世界大战已过去七十多年，“欧洲该从美国监管下解脱了”。（中央通讯社）
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