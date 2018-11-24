调暗太阳对付全球暖化？哈佛耶鲁专家倡大气层射化学物反射阳光 成本270亿

全球暖化日益严重，哈佛和耶鲁大学的科学家提出“平流层气溶胶注入（SAI，Stratospheric aerosol injection）技术，透过在地球大气层喷射调暗太阳光度的化学物，可将全球暖化的速度减慢一半。不过，这项技术仍未经验证，且亦有可能危害农作物产量，导致干旱或极端天气。





美国哈佛大学及耶鲁大学的科学家在《环境研究快报》（Environmental Research Letters）发表研究报告，提出SAI技术。科学家建议利用专门设计的高空飞机、气球或大型海军炮，在逾1.9万米高空向地球平流层下层喷射大量硫酸盐颗粒，借此反射阳光。





不过，SAI现时仍是一个构想，尚未开发亦未有适合的飞机，但研究人员估计，15年内即2033年左右可实现SAI技术，成本约为35亿美元，每年营运成本为22.5亿美元。





另外，研究人员承认SAI有潜在风险，可能会危害农作物产量，导致干旱或极端天气，SAI亦需要南北半球多个国家之间的协调。此项研究报告的建议也没有解决温室气体排放上升的问题，而温室气体排放正是导致全球暖化的主因。





芝加哥大学地球物理科学系教授阿彻（David Archer）认为，SAI只是“一个暂时的急救胶布，盖住一个基本上永 远 存在的问题”。洛桑联邦理工学院的气候变化经济学专家台尔曼（Philippe Thalmann）表示，从长 远 来看，SAI“成本更高，风险更大”。（明报）





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