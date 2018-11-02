与习近平通话 特朗普称贸易讨论进展良好 学者们质疑

美国总统特朗普对11月底与中国国家主席习近平会谈就解决双边贸易问题可能达至成果表示乐观。但是，华盛顿一些知名中国问题学者对此表示怀疑。
特朗普星期四（2018年11月1日）在社交媒体推特上说，他刚刚跟习近平进行了一次“长时间、非常好的交谈”，并重点谈到了贸易问题。他说，双方讨论得不错，正在安排在阿根廷出席二十国集团会议期间的双边首脑会谈。
中国国家媒体新华社刊登的一份新闻稿也显示两位领导人进行了一次良好的通话。新闻稿说，习近平重视与特朗普的良好关系，愿意在出席二十国集团峰会期间就两国关系和相关重大问题交换意见。
美国、中国和世界其他经济体的证券市场对美中两国领导人这次通话作出了积极反应，期待世界这两个最大经济体之间的贸易摩擦能得到缓和与解决。
不过，长期观察美中关系的一些学者并不看好这场历时几个月的大规模关税战会很快收场。
兰德公司高级政策分析师莫里斯（Lyle Morris）星期四在回应特朗普的推文中说，特朗普总统称为解决美中贸易问题的努力正在良好地进行当中，这里可能有两个解释，第一，习近平向他暗示了中国会对美国的要求作出重大让步；第二，总统抢先一步、但被误导地期待习近平会作出重大让步。莫里斯说，他坚实地选择第二个解释。
华盛顿智库战略与国际研究中心资深研究员葛来仪也在推文中说，看来特朗普对美中贸易会谈进展的说法跟他领导的政府部门的说法有很大差距。她说：“我们将对习近平与特朗普在二十国集团峰会期间的会谈成果拭目以待。”
白宫首席经济顾问库德洛同一天上午在华盛顿的一次活动中表示不知道两位领导人能否在会谈中就贸易纠纷达成和解。他说：“我的水晶球看起来不是很清晰。”（美国之音)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost