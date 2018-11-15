脸书丑闻纠缠 股价惨调查曝员工士气低落

社群网站龙头脸书（Facebook）今年屋漏偏逢连夜雨，用户个资外泄丑闻余波荡漾，股价有如坐溜滑梯。脸书内部调查显示，员工近一年来士气低落，对脸书的前途不再乐观。
纽约时报今天刊出长篇调查报导，提及脸书3月卷入英国政治顾问公司剑桥分析（Cambridge Analytica）泄漏用户个资风暴期间，与华府一家公关公司合作，散播文章攻击同业Google和苹果公司（Apple），转移外界焦点，并加强国会游说，减轻外界抨击力道。
据报导，苹果执行长库克（Tim Cook）当时暗批脸书维护隐私不力，让脸书执行长扎克伯格（Mark Zuckerberg）大为光火，下令脸书经营团队只能使用Android手机。
这篇描述脸书如何处理公关危机的报导还披露，前脸书资安部门主管史塔莫斯（Alex Stamos）的团队早在2016年便察觉俄罗斯势力渗透脸书，却无法有效防堵。史塔莫斯2017年秋季在脸书董事会上坦承办事不力，招来脸书营运长桑德柏格（Sheryl Sandberg）一阵臭骂。
拥有22亿用户的脸书为挽回声誉，投入更多资源维护资安和隐私，业绩恐因相关投资受影响。脸书7月提出的财测显示营收成长将明显趋缓，令原本看好脸书前景的投资人大吃一惊，脸书股价自此一蹶不振，恐创2012年上市以来首次年线收黑纪录。
华尔街日报报导，根据脸书近2.9万名员工10月参与的调查，只有52%乐观看待脸书的前途，整整比一年前降低32个百分点；53%认为脸书让这个世界更美好，也比一年前降低19个百分点。
报导引述未具名知情人士表示，扎克伯格上周出席活动与员工对谈，直接回应这份调查结果，并说他与其他高层主管正设法解决脸书的根本问题。
脸书每年4月和10月进行名为“脉动”的调查，列出约30个问题，请员工评估他们有多相信脸书的企业使命、是否认为脸书对世界有正面影响。此外，调查也请脸书员工衡量对直属主管，以及对个人工作与生活平衡的满意度。
报导说，脸书过去遭遇困境，包括2016年美国总统大选后脸书因充斥假消息而成为众矢之的，多数员工仍力挺脸书。如今脸书内部气氛明显变差，许多员工认为脸书高层分崩离析，未能有效因应内外争议，加上近期股价直落，深深打击股票选择权占薪酬一大部分的员工士气。
今天脸书股价上涨1.45%，收在144.22美元，与7月25日盘中登上的历史高点218.62美元相比，近4个月来股价已回档34%。
脸书发言人表示：“这是一段艰困时期，但我们每天都见到大家努力振作，从过去一年的教训中学习，打造一家更坚强的企业。脸书每位员工都与我们的未来密不可分，我们正专注于推出优质产品并保护用户。”
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