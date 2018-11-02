白宫经济顾问库德洛称 特朗普尚未敲定对华加税决定

白宫经济顾问拉里·库德洛今天称，美国总统唐纳德·特朗普尚未“敲定”任何关于升级中国商品关税的决定，如果与中国进行的政策讨论前景光明，他可能会撤销一些关税。
库德洛对美国消费者新闻与商业频道称，特朗普与中国国家主席习近平11月底在布宜诺斯艾利斯的会晤日程尚未制定出来，但“我们可能会在阿根廷同习主席进行一次非常好的会晤”。
在被问及如果此次会晤未能缓解贸易关系紧张，特朗普是否会继续加征关税时，库德洛说：“我想说的是，目前什么都没敲定。顺便说一下，总统在一个电视节目中确实说过人们没有注意到这番话，如果能与中国达成某种友好协议，那么很多关税可能会被撤销。”
白宫国家经济委员会负责人库德洛还说，特朗普并没有作出承诺，而是作出了一项“非常重要的假设”。
彭博新闻社周一援引匿名消息人士的话报道称，如果此次会晤未能缓解美中贸易战，特朗普政府准备宣布对剩余的价值约2570亿美元的中国产品加征关税。特朗普一直威胁说，如果北京不能满足他提出的对知识产权、技术转让、工业补贴和当地市场准入等政策进行全面改革的要求，他将对价值5000多亿美元的全部进口中国商品加征关税。
库德洛说，对中国商品加征更多关税的决定没有明确的触发点。
他说：“决定它的是政策会谈，而不是一个随意的时间表。如果政策会谈进展顺利，那么情况将会好得多。如果政策会谈进展不顺，情况可能会恶化。”
他说，特朗普最近在接受采访时说，如果“政策讨论前景光明，我不知道能否达成
一份成熟协议，但如果事情进展顺利，一些关税可能会被取消，也可能不会”。库德洛没有具体说明他指的是哪一次采访。
在福克斯新闻频道“英格拉哈姆视角”节目周一的访谈中，特朗普没有特别提到可能取消关税，但他表示他预期能与中国达成“一份重大协议”。
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