海外智库：习近平高压统治 台湾需因应中国生变

由民运人士王丹成立的“对话中国”智库今天在台北举行首次会议。王丹表示，中共总书记习近平上台后加强社会管控，反倒更有可能提供中国社会发生变化的机会，台湾不能不因应。
“对话中国”今年在美国华府成立，首次闭门会议今天在台北举行。除了王丹，流亡海外的作家苏晓康、学者陈奎德和前“北京之春”主编胡平分别就中国当前的政局、未来可能发展及台湾的因应发表看法，并与台湾各界交流。
据了解，台湾方面除学界、社运界代表外，也有民进党及时代力量等政党人士出席。
智库负责人王丹告诉中央社记者，经过这次九合一选举，可看出未来中国因素会更进一步进入台湾，在多个领域渗透，这是台湾民主发展的危机。
他说，中国共产党如果长期统治，其势力会不可遏制地进入台湾，除非中国发生民主化，台湾才会有喘息的机会。他希望台湾社会能比以前更有危机感，台湾也应该要能从公民社会的角度积极声援中国民主化。
据王丹转述，与会的学者观点一致，认为习近平上台后对中国社会的管控是更强，从规律来讲，这种高压治理一定会来更多麻烦，像是权力斗争及社会反弹。
他说，中共前总书记江泽民和胡锦涛主政时代，中国的公民社会还有一点空间，现在这样的空间被冻结了，“反抗一定会发生”。
王丹认为，正是因为习近平的倒行逆施，反倒更有可能提供中国社会发生变化的机会。“这个机会不知道什么时候会以什么样的形式出现，但这个机会的可能性比习近平上台前肯定是提高了。”
他认为，中国因素不只影响中国，中国的变化也关乎台湾自身，所以台湾应该要介入、支持中国民主化。
不过，会中有台湾方面人士担心，中国民主化对台湾不一定有什么好处，也许民粹主义者、民族主义会上台。王丹说，因为会议时间有限，没有就此深入讨论。
至于台湾要如何因应对岸一旦发生的变局，有智库学者提出，中国变化不可能仅依靠中国人民的反抗，因为高压之下并不容易，一定需要来自香港、台湾、华人社会的外部压力。
王丹说，“对话中国”成立目的就是把这些看法与台港及海外华人以闭门方式交流、建立共识。未来将尽量每年举行一次会议，下一次可能会是与在美国流亡的藏人和维吾尔人对话。（中央社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost