外国人非法就业 菲国参议院吁加强扫荡

菲律宾参议院今天就外籍人士在菲律宾非法就业事宜召开听证会，并建议政府相关单位加强扫荡非法就业的外国人，特别是在网路博彩行业。
菲律宾参议院劳工、就业暨人力资源委员会今天召开听证会，了解外籍人士在菲国非法就业的情况与法规漏洞，菲律宾劳工部官员坦承，确实有不少外籍人士是持旅游签证来菲，之后一边工作一边申请工作许可文件。
劳工部官员表示，2015年至2017年间签发了11万5000多张外侨就业许可证，其中5万多张发给中国人，但参议院劳工、就业暨人力资源委员会主席比亚努维瓦（Joel Villanueva ）相信，在菲国工作的外籍人士远不只此数。
参议院少数党领袖戴瑞隆（Franklin Drilon）9月间曾估计，在菲工作的外籍人士已达到40万人；另据久居菲国的台商说，在菲国网路博彩圈工作的台湾人可能也有数万人之多。
另方面，因菲律宾移民局也对外籍人士发出特别就业签证，参议员们在听证会上认为，移民局并非评估外籍人士是否可在菲国工作的适当机构，不应跳过劳工部签发工作许可文件。
比亚努维瓦建议劳工部、移民局与菲律宾娱乐公司（PAGCOR）应加强协调，扫荡非法就业的外国人，具体作法可以是不时到网路博彩公司执行临检，以及查验网路博彩公司是否持有合法执照。
他并且说，公司行号应严格执行公司员工需有8成为菲律宾人的规定。
菲国女参议员柏吾（Grace Poe）也在听证会上表示，她相信许多外籍人士仅持有旅游签证，却在菲国工作，以致于抢走菲律宾人的工作机会。
她引述业界人士的消息说，有不少中国人在菲律宾从事建筑工，而这是菲律宾人可以胜任的工作。
柏吾说，政府不应准许外国人先以旅游签证入菲，然后再来申请转换为工作签证，“这摆明了是在欺骗我们。”
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