美国国务院建议美国公民赴中旅行当心被“限制出境”

美国国务院建议美国公民赴中国旅行时要更加谨慎，当心被“限制出境”。
国务院一位官员以不透露姓名为条件说，中国政府可通过“出境禁令”禁止美国公民离境，有些美国公民甚至被迫在中国滞留好几年。
国务院说，中国迫使一些人参与中国政府的调查，把一些人引诱回中国，并且帮助中国公民在民事纠纷中获得优势。
国务院还说，未参与法律诉讼或涉嫌不法行为的个人也被长期禁止出境，以迫使其家庭成员或同事与中国法院或调查人员合作。
前往中国旅游或居住的美国公民会因与“国家安全”有关的原因被任意审问或拘留。还有些美国公民可能会因为发送批评中国政府的私人电子信息而被拘留或被驱逐出境。
国务院还提醒美国公民说，“如果美中双国籍人士持护照等中国政府旅行证件入境，一旦被逮捕、拘留或参与刑事或民事调查，美国领事官员将不被获准探视或者协助与中国政府的交涉。”
在多数情况下，美国公民只有在试图离开中国时才意识到“出境禁令”的存在，而且无法查明禁令持续的时间。美国公民在“出境禁令”下受到了骚扰和威胁。（美国之音）
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