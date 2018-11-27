特朗普：将继续对中国进口产品加征关税

美国总统特朗普周一表示，他预计将2,000亿美元中国输美商品关税税率由目前的10%上调至25%，并重申将对其余所有中国商品加征关税的威胁。
在接受华尔街日报(WSJ)采访时，特朗普称他接受北京要求推迟上调关税的可能性“非常低”。美国定于1月1日将2,000亿美元中国输美商品关税税率由10%上调至25%。
“唯一的交易是中国必须对来自美国的竞争开放市场，”特朗普对华尔街日报称，“至于其他国家，就要看他们自己了。”
特朗普将于本周在布宜诺斯艾利斯举行的20国集团(G20)峰会期间与中国国家主席习近平会晤。他表示，如果这次会晤不成功，他还将对另外2,670亿美元的中国输美商品加征关税。
“如果我们不能达成协议，我就要对2,670亿美元商品加征关税，”税率为10%或25%，特朗普对华尔街日报表示。
中国一位官员上周对记者称，两位领导人可能寻求为未来的谈判制定指导方针。
“主要问题是如何平息贸易战，”这位官员称，“我对此持保守乐观态度。”由于筹备谈判的敏感性，这位官员要求匿名。
特朗普说，下一轮还可能对进口自中国的笔记本电脑和苹果(AAPL.O)的iPhone加征关税，这些商品在尚未被加征关税的2,670亿美元的中国输美商品之列。
手机和电脑在中国对美国出口最多的商品之列，迄今为止美国尚未对这两种商品加征关税，因美国政府希望尽量降低对本国消费者的影响。华尔街日报报导称，美国政府一直担心消费者对此类关税的反应。
“有可能，有可能。取决于税率，”谈到对手机和笔记本电脑征收关税的可能性时特朗普说，华尔街日报称。“我是说，税率可以定在10%，这样大家就很容易承受。”
上述采访报导发表后，苹果股价在盘后下跌。
苹果发言人未立即回应路透的置评请求。
苹果执行长库克(Tim Cook)此前曾面对面地对特朗普反映关税问题，他对特朗普说，虽然存在对美中贸易关系的合理关切，但关税并不是解决问题的最佳方式。
尽管苹果大多数产品都是通过代工厂在海外生产的，但该公司强调其对美国经济的贡献，称计划在2018年向美国供应商支出550亿美元。(路透社)
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