多维：北京有人支持特朗普掣肘习近平

G20峰会将在本周五、六举行，期间中美两国元首将会晤，寻求解决贸易纠纷。亲北京的海外华文媒体"多维新闻"透露，北京传出了"让步论"。不过，该媒体近日刊载的两篇评论文章却似在暗示，北京政坛有人在支持特朗普掣肘习近平。
该两篇文章分别题为〈北京观察：谁在支持特朗普〉以及〈G20习特会观察：中美周旋，谁在掣肘习近平〉。其中，〈中美周旋，谁在掣肘习近平〉的文章写道："来自中国官方的声音却再次令人感到迷惑，这些声音抛开了中共当下浓厚的民族主义执政色彩，与美国政府内部的实用派类似，多指向中美关系需要向好的方向转变，中美之间存在的问题将获得渐进式的解决。而中国『让步论』也在一部分中国官员之间游走，从官方到民间，中国希望结束中美贸易的动荡感受似乎更为迫切。"
文章透露："取消刘鹤访美，强化自身经济改革等措施，显示出中国目前在对待中美贸易战问题上采取的谨慎态度，也表现出北京比华盛顿更为灵活的姿态，中国一直在寻找与美国特朗普政府在贸易领域上的新契合点，中国官员私下亦认同本轮来自美国的挑战对于习近平推动中国深化改革甚至有一定的积极影响，特别是可以强力促进关键领域的改革取得突破，实现习近平执政『啃下硬骨头』的改革目标。"
而〈北京观察：谁在支持特朗普〉一文则指出："在中国，不仅对于官方在中美贸易战的策略选择的批评之声公开出现，甚至有中共官员公开表示自己欣赏特朗普，还有媒体报道称，中国民营企业暗中支持特朗普。"根据法广网记者的解读，这指的是本月18日，在中国大陆第九届财新峰会上，龙永图批评在中美贸易战中的中国高层的策略失误，龙永图虽然退休，但曾经是中国加入世贸谈判的代表，其意见观点具有影响力。
在同一论坛发言的中国发展研究基金会副理事长、中国人民银行货币政策委员会委员刘世锦，于本月20日也罕见批评中国政府，认为”不能把计划经济遗留物当成体制优势加以固守“、 ”要建设高标准市场经济，实行高水平对外开放。“
多维网这篇文章还引用路透社的报道指，面对中国近年改革力道停滞不前，不少中国民营企业纷纷将特朗普发动的中美贸易战视为中国政府的改革压力来源，希望能因此争取更自由的开放市场。所以，尽管贸易战并没有给中国民营企业带来什么好处，但不少民营企业家仍暗自支持特朗普向中国政府施压。
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