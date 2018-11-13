2018年华尔街股票交易员料获得最丰厚奖金

薪酬咨询公司Johnson Associates周一称，股票交易员今年料得到最多的奖金，因波动性大幅上升促进客户活动，不过2019年可能没这么好。
该公司列出可能影响薪酬和就业岗位的多项挑战，包括地缘政治和业务挑战，费率下降，以及科技的影响。
“虽然金融部门业务本质上仍然健康，但逐渐会看到业务挑战，”Johnson Associates董事总经理Alan Johnson称。
据IFR News报导，高盛(GS.N)已经考虑削减成本以提高获利，今年提拔的合伙人数量为该银行1999年上市以来最少。
Johnson预计今年金融服务业各领域奖金将温和增长，但投资银行咨询行业除外，预计该行业奖金将下降。
Johnson对路透称，投资银行咨询业务较上年同期有所减弱，这就是预计该行业(奖金)不及去年的原因。
股市交易员奖金预计最高将增加达20%，较2017年的估计值持平至下降5%有显着改善。
奖金增加得益于华尔街大型银行证券交易业务的强劲表现，尤其是第三季度，因中美贸易争端加剧了市场波动。
尽管债券交易仍相对低迷，但固定收益交易员的奖金预计仍将增长至多5%，2017年估计为下降5%-10%。（路透社）
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