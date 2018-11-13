美媒：美国豆农储存大豆 盼中国重新购买

“美国的豆农们在中美贸易冲突中遭受重创，他们正进行一场巨大的赌博。”
自特朗普政府挑起贸易争端以来，美国豆价跳水，殃及一片豆农。据彭博社11月12日报道，为了止损，如今的美国豆农们，已经不再像过去那样收获之后马上出售，而是冒着腐烂的风险把大豆储存起来。
报道称，上周五（9日）美豆报价仅8.87美元/蒲式耳，比8个月前低了约2美元。豆农们希望紧张的贸易关系能在未来几个月得到缓解，而作为最大油籽市场的中国能重新从他们手中购买大豆，提振豆价。
艾奥瓦州的豆农罗布·伊沃尔特（Robb Ewoldt）从1996年开始从事农业生产，这是他约15年来第一次把大部分大豆储存起来。
从前，伊沃尔特的大豆通常会经由密西西比河，用船运输到墨西哥湾，然后出口到中国及其他国家。今年，他选择把大豆存进自家筒仓以待价格回升。为了给大豆腾地方，他选择出售或把玉米储存在商业仓库里。
“今年的（大豆）存量可能比过去任何一年都多，”伊沃尔特说。
彭博社称，根据美国农业部的数据，到今年年底，美国的大豆库存预计将增加一倍以上，达到约9.55亿蒲式耳（大豆1蒲式耳约合27公斤）。
然而，豆农们这么做是要承担巨大风险的，因为大豆的价格很可能随着贸易谈判和供应量的增加而改变。此外，不同于玉米，大豆如果保存不当，例如储存环境不够干燥，就会很快腐烂。
“它们（腐烂的大豆）闻起来就像公路上被撞死的动物，还像土豆泥一般光滑和粘稠，”艾奥瓦州农民韦恩·汉弗莱斯（Wayne Humphreys）说。
尽管如此，汉弗莱斯仍尽可能多的把大豆储存起来。
由于储存空间有限，但为了囤积大豆，美国豆农们想尽一切办法。
彭博社称，不少农民将大豆放进香肠形状的袋子以节省空间。一些人甚至采取了罕见手段，如冒着恶劣天气的风险，把大豆堆放在地上。
“我听说农民和企业把玉米和大豆放进工具棚和洞穴里，”全球谷物贸易巨头邦吉（Bunge Limited）首席执行官索伦·施罗德（Soren Schroder）在上个月的一次采访中说。
北达科他州的大豆种植数量位居全美第四，70%流向亚洲，因此也在贸易冲突中受到重创。该州农民麦克·克莱门斯（Mike Clemens）正利用60年代建造的12个半大型储藏箱，来存放4.5万蒲式耳的大豆，这是他今年农场产量的一半。
另一位农民莎拉·洛瓦斯（Sarah Lovas）向邻居租用了6.8万蒲式耳容量的大豆储存箱，这是她第一次向邻居租用，“我希望我能有更多储存箱。”
而对于美国最大的大豆产地伊利诺伊州来说，储存空间就更紧张了，该州需要能存放约一亿蒲式耳大豆的空间。
伊利诺伊州金格里奇农场（Gingerich Farms）在过去的七到八年里一直使用300英尺长的塑料袋来储存玉米和大豆。该农场的副总裁达雷尔·金格里奇（Darrel Gingerich）表示，今年，他们已经接到了来自邻近生产商的多达10个电话，询问如何使用这些袋子，而去年只有一两次询问。
农业经纪咨询公司Brock Associates分析师蒂姆·布鲁斯纳罕（Tim Brusnahan）指出，截至本月初，伊利诺伊州农业部已经收到提供1160万蒲式耳紧急储存能力的请求，这一数字几乎是去年的三倍，而临时储存需求增加了4%。
据彭博社报道，上周五（9日），明年7月的大豆期价预计为9.27美元/蒲式耳左右，这意味着晚些卖出大豆，收益可能会提高。
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