美国批准“试管肉”商业化 系全球首次

法媒称，第一个障碍刚刚被轻松地跨越。美国农业部与美国食品和药物管理局16日正式就实验室制造出来的肉类产品的商业化制定了规则框架。这是全球首次。
据法国《回声报》网站报道，美国农业部与药管局在联合声明中说：“我们的机构拥有足够的合法权力来管理利用家畜和家禽的细胞培养得到的食品。”美国优质食品研究所负责人杰茜卡·阿尔米表示：“完全不需要为此制定新的法规或者额外条例。”言下之意是：要将实验室制造的肉排投入市场，任何新的法律框架都是不必要的。
阿尔米难以掩饰她的兴奋：“这两个部门为可预见的透明管理提供了如此的便利，这对该工业是一个非常鼓舞人心的迹象。”
事实上在美国，关于监管权力问题的谈判远多于细胞农业的许可。农业部或者药管局谁将把这个新的产业收入麾下？答案就是：二者共同监管。
药管局将负责管理在实验室的整个过程，这是该机构的传统职能权限。因为要想创造出细胞肉排，首先需要进行活检，也就是从一只动物身上提取一块组织或者器官，通常是用针。然后将肌肉纤维放入培养皿中，让细胞繁殖。
在这些阶段之后，就要由农业部接手了。它将监督产品的生产与贴标签环节。阿尔米说：“我们相信，这两个机构能够相互协调，保证通过细胞培养得到的肉类对消费者无害并且贴上正确的标签。”
不过，目前道路上还横亘着另一个障碍：价格。2013年，当血管生理学教授马克·波斯特创造出第一块试管牛排时，热情很快消散，因为生产成本高昂，达25万欧元（约合200万元人民币）。
法国全国农艺研究所研究主管让-弗朗索瓦·奥凯特表示：“虽然成本肯定将大幅下降，但那也很难进入到工业阶段，除非取得技术突破。”
美国、荷兰、以色列等国的好几家新兴企业目前正致力于破解这个难题。近几年该行业涌现了许多新面孔。
还可以寄希望于农产食品加工业的大量支持。
首先就是泰森风险投资公司，这是美国最大的肉产品公司泰森食品公司旗下专门进行风投的企业。还有嘉吉公司、谷歌或者比尔·盖茨。加利福尼亚的新兴企业Just因为生产不含鸡蛋的蛋黄酱而闻名，它自2011年创立以来已经筹集了2.45亿美元资金。
“以色列、日本和新加坡等国政府已经对这种食物技术表现出非常大的兴趣。”阿尔米补充说。但是，消费者的迟疑怎么办？也许还需要几年时间才能克服这个最后的障碍。
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