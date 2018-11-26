港人与中共对决！立法会补选民主派败给建制派

香港立法会九龙西地方选举昨天进行补选，亲中国的建制派、食物及卫生局局长前政治助理陈凯欣，以1万6457票击败民主派大老李卓人的93047票；李卓人败选后表示，为未能为香港人赢回议席致歉，港人可以失望但不能放弃。
综合港媒报导，香港立法会九龙西补选，民主派推出大老李卓人，与亲中国的建制派陈凯欣对决，此次补选被各界视为“港人与中共的对决”，港人相当关注。
此次补选民主派为了力保不失，民主派阵营几乎倾巢而出，团结打好选战，不过，最后仍杀出冯检基退党参选，外界认为这是李卓人败选主因之一。冯检基在本次补选拿了1万2509票。
除此之外，投票率也是民主派败选一大原因，香港学者指出，建制派的亲中铁票稳固，在冯检基脱党参选下，投票率至少要超过5成，李卓人才有望取胜，只要投票率偏低，通常只对民主派不利，此次投票率仅44.4%。
李卓人败选后表示，此次选战最大的敌人是“心淡”，虽然一直希望能推高投票率，但最后失败，“心淡”是整个香港及民主派都需要面对的问题，呼吁香港人发挥“打不死”精神，不要放弃。陈凯欣则认为，选举结果反映市民很厌倦吵闹，希望社会和谐、民生优先。（自由时报）
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