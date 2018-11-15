美国防报告：美国可能在台海战争中败给中国

美国一项最新国防体检报告指出，美国一直以为的霸权主义，正逐渐丧失军事优势，预估未来会在台海战争中输给中国。
由国会授权的国防战略委员会指出：“在下一场冲突中，美军可能会遭到难以承受的高伤亡率，财力上也会遭受重大损失。美军可能会险胜，也可能会输掉对中国或是俄罗斯的战争。”由于国内外局势变化，美军优势正在削减，东欧、中东和西太平洋等区域的军事平衡发生变化，加上中国和俄罗斯都在寻求区域霸权，致力军力建设并影响全球，目标是抵消美军的力量，让美国陷入安全危机。然而在同时间，俄罗斯和中国、新兴核武国家的北韩、可能成为核武国家的伊朗等国家，研究了我们作战和备战的方式，并针对我们的优势发展出了一套不对称的反制方法。例如，中国开发出非常强大的一套反舰巡航导弹、反舰弹道导弹系统。
报告更指出，“若美国不得不在波罗的海迎战俄罗斯或是在台湾问题上与中国交战，美国可能面临决定性的军事失败。”
另外，国防战略委员会呼吁华府增加国防预算开支3%到5%，修改美国的全球战略目标或是对战略的预期。呼吁美国加大更新核武器投入，研发新型核武器，提高核威慑力。至于如何应对中俄，委员会则建议投资更多的远端军用运输机以及其他水下作战设备。
(中时电子报)
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