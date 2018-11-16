敏感时机美军双航母再聚西太 可组三航母战斗群

“美国双航母攻击群再次云集‘菲律宾海’！”据美国海军官网14日报道，“里根”号和“斯坦尼斯”号两大航母攻击群正在“菲律宾海”执行“高端双航母行动”任务。台湾媒体认为此次行动时机敏感，不过美国海军官网极力淡化此次行动，表示美国海军多年来一直这样做。
敏感时机双航母再聚西太
美国海军官方网报道称，两个航母攻击群将在“菲律宾海”的国际海空域执行复杂的空中、水面和反潜作战行动。报道还称，在抵达“菲律宾海”之前，“斯坦尼斯”号航母在夏威夷与“卡尔·文森”号航母一起执行了双航母攻击群行动，包括攻击和反潜作战行动。
美国第7舰队指挥官菲尔·索耶表示，将两个航空母舰打击群组合在一起，可以提供无与伦比的海军作战能力、极大的作战灵活性以及覆盖整个地区的能力。“它们将以最佳状态显示美国海军的力量……并表明美国海军将在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。”索耶补充道，“该地区两个航母攻击群凸显了美国对自由开放的印度太平洋地区的承诺。”他还表示，正如几十年来做的一样，美国海军将继续以促进地区稳定和繁荣的方式提供安全保障。
台湾《联合报》15日报道称，美国的“里根”号和“斯坦尼斯”号航母攻击群目前正在大陆南方海域的“菲律宾海”一带展开操演。报道称，“里根”号本月也于日本及周边地区参与有史以来规模最大的战备演习，当时日美出动了数十艘军舰、数百架军机及数千名军事人员。文章称，去年朝鲜半岛紧张局势加剧之后，美国曾派出3艘核动力航空母舰展开类似演习；而这次的演习时机敏感，不但适逢美国副总统彭斯访问亚洲，美国与朝鲜的无核化谈判也没有取得进展的迹象，中美也正因贸易议题而针锋相对。
西太海军兵力超其他地区总和
根据美国海军协会网站13日发布的美国海上力量在全球分布情况，目前在“菲律宾海”活动的“里根”号航母攻击群包括第5舰载机联队、1艘“伯克”级导弹驱逐舰、两艘“提康德罗加”级导弹巡洋舰以及几艘美国前沿部署的海军支援舰艇。第3航母攻击群包括“斯坦尼斯”号航母、第9舰载航空联队以及第21驱逐舰中队的3艘驱逐舰和1艘导弹巡洋舰。此外，隶属于第11两栖中队的“亚什兰”（LSD-48）船坞登陆舰，搭载第31战斗后勤营，为北马里亚纳群岛的民事和地方官员提供支援，这也是台风“玉兔”恢复工作的一部分。
除了两艘核动力航母之外，根据美国海军协会官网最新公布的舰艇分布图，美军在日本佐世保基地还部署有“黄蜂”号两栖攻击舰，而这一已经部署F-35B战机的战舰堪称准航母。美海军协会网站的信息显示，目前在美国海军第3、第4、第5、第6、第7舰队中，总计部署了106艘战舰，其中辖区主要覆盖亚太的第7舰队部署了58艘，超过其他几个舰队部署战舰数量之和。
随时可组三航母战斗群？
似乎是为了淡化此次双航母战斗群云集西太，美国海军官网表示，本世纪以来，双航母一起在西太执行任务并不罕见。文章称，几年来，美国海军航空母舰在西太平洋进行了多次“双航母攻击群”行动，包括在朝鲜半岛、日本海、南海、东海和“菲律宾海”周围的水域。“这些行动通常发生在从美国西海岸部署到第7舰队的航母攻击群，加入到位于日本的前沿部署航母攻击群时。”据报道，双航母攻击群通常包括10艘舰船，大约150架飞机和1.26万名人员。
中国军事专家李杰对《环球时报》记者表示，美国海军此次演习的区域选择与兵力组成是经过深思熟虑的，既要对相关国家进行一定的警示，但又希望保持一定的分寸，不会过度刺激对方。不过李杰认为，虽然美军方淡化两个战斗群集结演练的威胁，但实际上两个航母战斗群已经具备很强的实战能力，它们搭载的舰载战斗机的作战能力已经比一些中小型国家的空军实力还要强，再加上搭载F-35B战机在日本前沿部署的两栖攻击舰，美军完全可以在西太迅速组成一个接近三航母战力的打击群。
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