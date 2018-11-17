中国和美国在APEC掀骂战！

莫尔斯比港讯，中国和美国今天在亚太经济合作会议上就贸易、投资和区域安全问题针锋相对，因此要在本周末的会议上达成会议共识，可谓是难上加难。
美国副总统彭斯在会议上说，美国对中国的关税不会结束，除非中国改变其方式；而之前，中国国家主席习近平警告说，贸易保护主义和单边主义的阴影正笼罩着全球经济增长。
彭斯直接针对习近平的“一带一路”项目，说，各国不应该接受损害主权的债务。
中国一直在亚太区向太平洋国家推销“一带一路”计划。
彭斯告诉APEC总裁会议说：“不会提供一个约束性的带，或一个单向的路。”
中国赢得资源丰富的太平洋国家的努力，一直受到这个地区传统上具有影响力的澳大利亚和美国的警惕的关注。
习近平星期五在与太平洋岛屿领导人举行的私人会晤，引起了西方的关注，他提起了“一带一路”倡议。
在彭斯发言前，习近平说，“一带一路”计划背后没有地缘政治议程。
2013年提出的“一带一路”，目的是加强涵盖东南亚、中亚、中东、欧洲和非洲的庞大网络。
习近平说：“它不排除谁，不关起门来搞小圈子，不是有人说的这样那样的所谓陷阱。”
彭斯则指出，一些小国因为这些基础建设项目，背上沉重的债务而无法偿还。
彭斯说：“不要接受可能损及国家主权的债务，保护好你的利益，维护你的独立性。就像美国一样，总是把你的国家放在第一位。”彭斯说。
斯里兰卡已经将其汉班托塔港的商业活动移交给中国一家公司，以偿还欠下中国的60亿美元的债务。
美国总统特朗普和俄罗斯总统普京没有参加这次会议。
特朗普和习近平本月晚些时候将在布宜诺斯艾利斯的G20会议的场外举行双边会晤，这为缓和贸易紧张带来了希望。
习近平说：“贸易保护主义和单边主义的阴影正笼罩着全球经济增长。”他说，设立障碍和切断关系是一种注定要失败的短视方法。
但是，彭斯表明，美国不会退却。
彭斯说：“在中国改变方式之前，美国不会改变方向。我们已经对2500亿美元的中国货物加税，我们可能将这个数字翻一番。”
特朗普正在施压中国减少其巨额双边贸易顺差，并要求中国改变其贸易、技术转让和高科技工业补贴政策。
中国否认美国公司遭强迫技术转移，称美国的要求是想要遏制中国的经济崛起。
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