美称继续在南海“飞航自由” 中方“回怼”

“我们曾经多次问美方或者声称南海航行自由有问题的人，请拿出证据来，证明有哪个国家的哪艘船、哪架飞机、什么时候在南海航行或者飞越时遇到了问题？但到目前为止，没有任何人给出一个明确的答案。”中国外交部发言人华春莹16日说，“由此可见，所谓南海航行与飞越自由根本就是一个不存在的伪命题”。当天，她用这番话“回怼”美国副总统彭斯的表态。彭斯称，南海不属于任何一个国家，美国将继续在国际法允许的范围内行使航行和飞越自由。
英国路透社称，彭斯周五的讲话显然会激怒中国。就在一天之前，在新加坡参加东盟系列会议的菲律宾总统杜特尔特曾警告美国及其他国家，应该接受“南海已经在中国手中”这一现实，以避免地区紧张局势。他敦促这些国家停止用军事活动挑衅中国。根据美国海军网14日的消息，美国双航母攻击群正在“菲律宾海”进行演习。
事实上，菲律宾并不是发出对美国不满声音的唯一南海域内国家。据新加坡《海峡时报》15日报道，马来西亚总理马哈蒂尔在东盟会议期间谈及区域安全问题，他向美国表示，不希望在东盟水域看到第七舰队等大型军舰，因为“大型军舰会造成事件，引发紧张局势”。新加坡总理李显龙15日也从侧面表达了对美国在亚太地区举动的担忧，他说，东南亚国家有一天可能会不得不在美国和中国之间做出选择，“希望这一天不会太快到来”。
“最近美方有人不时发出各种声音，大家都在听，也都在看”，华春莹16日说，中方的立场非常明确，愿与地区国家一道，坚定维护各国依据国际法所享有的真正的航行与飞越自由，同时坚决反对那些打着所谓航行自由的幌子损害南海沿岸国主权与安全利益的行为。她还请在记者会上提出相关问题的记者“提醒一下美方有关人士，美国到现在还没有批准《联合国海洋法公约》”。华春莹说：“如果美方能够尽早批准并遵守《公约》，我想将更加有利于维护南海地区的和平稳定。”
《菲律宾每日问询者报》16日报道称，东盟国家领导人在第33届东盟峰会上发表主席声明，重申促进南海和平稳定的重要性。声明说：“我们对东盟与中国之间不断改善的合作表示热烈欢迎，并对在相互商定的时间表上早日缔结有效的‘南海行为准则’(COC)的实质性谈判取得进展感到鼓舞。”
路透社评论说，在美国总统特朗普缺席东盟峰会和东亚合作领导人系列会议的情况下，亚洲各国积极推动在贸易和投资方面建立多边关系，包括与中国加强联系。报道援引新加坡国际事务研究所所长戴尚志的话说，特朗普不经意地把亚洲国家往一起推。亚洲人在摸索，在不太依赖美国的情况下，他们还能做些什么。（环球时报）
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