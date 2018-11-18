APEC峰会美中争锋 贸易与安全议题互呛

综合外电报导，美国与中国今天在亚太经济合作会议（APEC）高峰会上，对贸易、投资和区域安全相互呛声，成员国彼此之间则裂痕加深，显示这场在周末举行的峰会要达成共识恐不容易。
中国国家主席习近平警告，保护主义和单边主义正威胁全球成长。代表美国总统川普出席峰会的副总统彭斯在习近平发言后表示，美国不会停止祭出关税，除非中国改变做法。这场峰会在巴布亚新几内亚首都举行。
一名参与APEC领袖宣言协商的外交官提及全球前两大经济体美中之间的僵局，表示贸易是症结；并提到，地主国难以找到各方同意的措辞。
对于中国企图在这场峰会拉拢他国，区内具影响力的传统强权澳洲和美国则小心紧盯。
特朗普和俄罗斯总统普京都未出席这场领袖峰会。
彭斯说，美国将与澳洲携手，协助巴布亚新几内亚在曼奴斯岛（Manus Island）建造海军基地。曼奴斯岛在二战期间曾是美军基地。
美国在中国可能成为这座深水港口的开发方后，提出这项计划。分析家指出，中国若能开发此地，将冲击西方在太平洋的航行能力，并给了中国一处接近美军关岛基地的要地。
彭斯表示：“美国将继续维护海空自由，这对我们的繁荣至关重要。”
此外，APEC其他成员国之间也存在分歧，部分国家主张彻底改变贸易制度，另一些国家力主回归全球化现状。
马来西亚首相马哈迪警告，全球化会使某些人遭到牺牲，并助长不平等。
澳洲总理莫里森则是捍卫自由贸易，表示自1991年来有10亿人口脱离极度贫穷，原因就在于自由贸易带来工作机会和较便宜商品。
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