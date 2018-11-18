传特朗普怀疑彭斯忠诚度 彭斯否认两人有嫌隙

针对《纽约时报》报导，美国副总统彭斯和总统特朗普间有嫌隙，彭斯今天予以驳斥，并表示他和特朗普在通电话时，对报导暗示的不和一笑置之。
《纽约时报》（NYT）16日报导，特朗普近几周向多达近12位白宫幕僚和亲近人士询问彭斯（Mike Pence）是否忠诚，由于次数太多，他的顾问已开始警觉，因为这通常显示特朗普已对某人日益恼怒。
彭斯正在巴布亚新几内亚出席亚太经济合作会议（APEC）高峰会，他在巴新首都莫尔斯比港（Port Moresby）对记者表示，自己和特朗普的关系仍相当融洽。
彭斯稍停顿后说，《我不想谈论这种说法，以免抬举它》；并说，他和特朗普通电话时《提到这件事，我们大笑一番》。
彭斯又说，他和特朗普《关系十分坚定》；《能够当他的副总统，我感到光荣。当他要求我和他一同竞选，我感到荣幸》。
上周在白宫的期中选举选后记者会上出现意外发展。当记者问特朗普，彭斯是否是他2020年竞选连任的搭档，特朗普回答：《我还没问他。但我希望是。》接着他询问坐在台下的彭斯：《你愿意当我的竞选搭档吗？》
彭斯此时举手起身并点点头，特朗普于是说：《你愿意？感谢你，很好。这出乎我意料，但我感觉非常不错。》
报导指出，特朗普私下对彭斯的感觉似乎没那么好。尤其是他心系2年后的连任机率，因此他把注意力放在谁最公然将自己的命运与他结合。
报导还说，一些主要是白宫以外的顾问曾向特朗普建议，彭斯虽然忠心，但他可能已经没有利用价值，因为特朗普自己已和福音教派选民建立关系。
此外，若副手人选能帮特朗普争取更多女性选票，对他可能更有利，因为许多女性选民不支持特朗普。
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