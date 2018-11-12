中国汽车销售倘持续转差 政府或再出台政策扶持

星展银行（香港）周一称，受到中美贸易战及中国经济放缓等因素影响，今年头10个月中国内地汽车行业销售转差，尤其第三季显着走弱；在去年同比基数较大下，第四季销售亦将面对较大挑战，预计中国政府会在观察市场情况后，考虑是否出台新一轮政策扶助行业。

星展银行（香港）香港及中国内地汽车行业分析师梅少琼表示，汽车占内地零售销售份额比例较大，约占三成左右，所以其销售低迷也影响了整体的消费市场气氛。

她并提到，过去内地居民主要用现金购买汽车，但现在已转为利用信贷购车，自年中内地多个P2P网贷平台倒闭后、消费气氛转弱加上中美贸易战的影响，汽车销售转弱。

中国汽车工业协会稍早公布，今年1-10月汽车销量同比下跌0.1%，而10月份同比跌幅达11.7%，延续了7月份以来的低迷走势。

梅少琼表示，去年第四季内地汽车销售相当高，因为当时有车辆购置税降至7.5%这政策的帮助，但今年则已回复到10%的税率。

“所以不少人去年第四季已买车，在基数效应下，今年第四季的汽车销售未必能达到去年同期那么好的增长。”她说。

不过，她指过去中国政府也曾多次在汽车市场低迷时出台政策扶持行业，例如2009-10年时曾推出多项政策如将车辆购置税减半、“汽车下乡”、旧车置换补贴等。

但梅少琼指这次政府可能会谨慎些，虽然自今年7月以来内地汽车销售已达跌四个月，但政府有可能仍在观察市场情况；假如未来几个月市场表现仍然欠佳，有可能会出台新一轮的政策拉动行业，而降低车辆购置税对市场的拉动会较大。（路透社）

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