特朗普总统说中国已经放弃了《中国制造2025》

美国总统特朗普在11月7日星期三的记者会上说，中国已经放弃了《中国制造2025》计划。

特朗普总统在中期选举刚刚结束后举行的记者会上说，美国的成功将有助于弥合目前美国的分裂状态。他说：“中国已经放弃了2025计划，因为我发现这个计划很放肆。我对他们说这很冒犯，因为这意味着到2025年他们会在经济上称霸全球。我说这不会发生。”

特朗普总统还说，中国作为一个经济强国本来可能两年里就会超过我们，但是现在还差得远了。

《中国制造2025》被认为是美中两国贸易谈判中的一个最为棘手的障碍之一。中国总理李克强在2015年的时候，针对中国经济发表所提出这个十年发展战略，旨在用十年时间让中国从“制造大国”跃升为“制造强国”，引领世界高科技产业。该战略近年来一直饱受批评，被认为是中国野心的赤裸裸的表白。在宣布对中国进口产品加征关税时，美国公开指明被征税的很多产品跟“中国制造2025”有关。

鉴于美国的强烈反应，有迹象显示，中国近几个月来中国开始开始刻意淡化有关宣传。但目前还不清楚中国的承诺具体是什么，中国外交部星期四的记者会上也没有就此作出反应。

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