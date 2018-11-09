美国逾四成民主党人希望保护医保并弹劾特朗普

根据一项路透 / 益普索民意调查，民主党向明年将掌舵众议院的民主党领袖们发出了明确的信号：保护他们的医保并弹劾总统特朗普。





这项周四发布的调查显示， 43% 的民主党人希望弹劾成为国会的首要任务。该目标是仅次于医保的第二大优先任务。在周二选举前的民主党竞选最终陈述中，医保发挥了重要作用。





但他们可能会感到失望：民主党领袖周三承诺，将借助他们新赢得的多数优势对特朗普的白宫展开严格审查，但表示弹劾需要可证明存在严重违宪行为，严重到甚至会困扰特朗普的支持者。





民主党领袖谨慎行事有实实在在的理由。虽然他们有望夺回至少 30 个众议院席位，超过多数席位所需的 23 个，但共和党加强了对参议院的控制，而有权在弹劾过程中判定是否有罪的正是参议院。





“ 我想要他下台， ” 现年 73 岁的内华达州里诺市移动房屋小区经理人 Aprille Evans-Wright 在调查中回复道， “ 他不给我们看他的报税单。他一直在说谎。他将人们带入歧途，而且他把孩子们囚在边境。 ”





一般来说，美国公众对启动弹劾程序的支持率要低得多，只有 24% 的受访者将弹劾列为新国会的三个优先目标之一。





18% 的民主党人士希望国会审查特朗普的报税单， 11% 的受访者将这列为优先任务。





受访者中， 54% 的民主党人士和 55% 的共和党人士认为，新国会应将解决美国医疗体系问题列为优先事务。但调查没有深入研究他们希望医疗体系发生何种改变。





民主党在选战的最后几周将侧重点放在保护那些存在保前旧疾 (pre-existing conditions) 的人也能享受到医疗保险。这一点在 2010 年平价医疗法案 ( 奥巴马医保 ) 中是得到保障的，共和党人屡次想要废除该法案。





在民主党人士谈论频次较高的优先事项中，排第三的是环境问题，有 40% 的受访者提到。





共和党人士认为的优先事项中，排在医保后面的是改善边境安全，有 54% 的受访者提到；移民改革和减税分别获得 40% 和 37% 的受访者支持。





有四分之一的民主党人士表示，他们希望国会能够确保前联邦调查局 (FBI) 局长穆勒 (Robert Mueller) 对 2016 年大选期间特朗普是否与俄罗斯串通一事的调查得以继续进行。特朗普和莫斯科方面均否认该指控。

特朗普到目前为止仍拒绝穆勒的问讯。





“ 我希望关于他和俄罗斯的问题能真相大白， ” 今年 53 岁的 Wendy McMillan 说， “ 我有非常强烈的感觉，认为俄罗斯在大选时帮助过他。 ”





这次在线调查在 10 月 30 日至 11 月 5 日期间进行，收到了 904 名民主党和 840 名共和党人士的回复。调查在周二的期中选举前进行，但当时多数民调和无党派预测人士已预计，民主党将赢得众议院控制权。





调查要求受访者列出国会在

2019-20

年期间需要处理的三大优先事项。（路透社）

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