日新防卫计划曝光 改装航母购百架F-35

日本政府正极力加强军事力量。当地媒体周二披露，日政府计划改装护卫舰“出云号”，变成可供战斗机起降的航空母舰，并拟将此内容写入新《防卫计划大纲》。由于日本迄今为止一直禁止拥有“专门用于破坏对方国家国土的攻击性武器”，此举势招致周边国家的反对。此外，日本政府拟从美国再采购最多一百架最先进的 F-35 隐形战斗机，合计超过一万亿日元。





共同社和《日经新闻》报道，日本政府准备将海上自卫队搭载直升机的护卫舰“出云号”，改装成可供战斗机起降的事实上的航母。这一内容拟写入十二月修订的新《防卫计划大纲》，并已为此展开协调。当局设想“出云号”配备的是可短距离滑行起飞并垂直降落的最新型隐形战机“ F-35B ”。政府可能认为，在没有基地的太平洋加强防空和提升南西诸岛的防衞力，航母化必不可少。





防卫相岩屋毅昨日在记者会上就“出云号”航母化表示，“这是难得有的装备，尽量能多用途使用比较理想”。他还就航母配备 F-35B 的设想说， F-35B 能在短跑道上起飞，目前正在研究，暗示有可能引进。“出云号”的特点是像航母一样有平面结构的甲板。防卫省对 F-35B 能否在上面起降展开研究，四月得出结论：如果改装甲板就可以起降。





对于改装“出云号”，在野党等表示担忧，认为有可能脱离政府以战后和平宪法第九条为基础提出的专守防卫性能。在现行和平宪法约束下，日本政府迄今为止一直禁止拥有“专门用于破坏对方国家国土的攻击性武器”，“攻击型航母”就是其中之一。目前，航母的定义不明确，攻击型和防御型的划分模糊不清。分析指出，有人担忧新大纲无法限定航母的运用方式，使用目的将逐步扩大。





此外，配合《防卫计划大纲》，日政府将调整全球最昂贵、最先进战机

F-35

的采购计划，已开始讨论从美国新采购最多一百架

F-35

。采购金额为每架逾一百亿日元 ，合计超过一万亿日元。加上目前已预定引进的四十二架，

F-35

将来预计增至一百四十架。中国与俄罗斯都在引入最新世代的战机，日本增购

F-35

显然与此有关。日本也希望通过购买更多昂贵的战机，减轻美国总统特朗普要求削减对日贸易逆差的压力。（星岛日报）

Twitter

sgnypost





