博尔顿：不预期习特会能达成实质协议

白宫国安顾问博尔顿今天说，不预期美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周会面后，会达成“实质协议”。白宫经济顾问柯德洛则补充说，中国若不改变，特朗普乐于捍卫关税政策。





白宫 20 天后再次举行新闻简报会，柯德洛（ Larry Kudlow ）说明即将于 20 国（ G20 ）集团峰会期间举行“习特会”的相关安排，包括特朗普与习近平共进晚餐时的话题将围绕贸易。





柯德洛说，特朗普认为，美、中之间达成协议的可能性很高，特朗普对此持开放态度，然而一些特定条件必须达成。





柯德洛重申，特朗普认为，美国一贯立场是在包括智慧财产权窃取、强制技术转移、关税与非关税障碍、企业所有权等议题上，中国必须解决与改变，贸易必须以“公平互惠”为前提。





柯德洛表示，尽管关税并非特朗普政府的优先选项，但如果习特会后，中国仍无法在上述相关问题做出实质改善，特朗普会乐于捍卫关税政策，除明年可能将总值 2500 亿美元的中国产品税率升高至 25% ，亦可能对另一批 2670 亿美元的中国商品课征关税，这也箭在弦上。





柯德洛强调，美国现在经济非常好，但中国不是，“美国经济现况比中国好太多了”，这是特朗普政府乐于持续捍卫关税政策的主因。





中国驻美大使崔天凯昨天接受华尔街日报访问时说，若美中贸易战持续，整合数十年的全球市场恐会分裂。





对此，柯德洛不客气地回应，中国最好做他们该做的事，在相关问题上作出有意义的实质改变，“这样我们就可以达成协议，对这个世界才是好事”。





他强调，美国也想看到零关税、零非关税障碍及零补贴的自由贸易世界，但在世界贸易组织（ WTO ）架构下，中国长期以来违反规则，“这样的自由贸易真的公平”？





他又说，这么久以来，总算有特朗普这样的美国总统愿挺身而出解决问题，“两党过去有哪一个总统这么做”，而世界其他国家也同意美国的看法。





被视为对中鹰派色彩浓厚的博尔顿（ John Bolton ）则补充，特朗普和习近平已培养非常正面的关系，借由多次会面、通电，沟通各自的国家利益。博尔顿并不预期特朗普和习近平在这次会面后能达成“实质协议”，但应会有能让双方官员持续推动解决相关议题的进展。





白宫指出，除和习近平会面，特朗普还将在

G20

峰会期间，与日本首相安倍晋三、俄罗斯总统蒲亭等国领袖，召开多场双边与多边会谈。（中央社）





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