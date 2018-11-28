解放军飞行员珠海航展期间丧生 死因疑驾驶歼20

中国空军歼20战机飞行员廖勇日前传出在珠海航展期间失踪，去向成谜。综合中国媒体报导，廖勇已于11月9日死亡，骨灰并已运抵湖南湘潭老家，且被官方授予“烈士”称号。
11月9日正值中国珠海航展举行期间，且先前已传出廖勇在珠海航展期间失踪，加上他更早前被中国军方宣传为“歼20飞行员”，因此引发廖勇是否因为驾驶歼20而失事丧命的揣测。
但到目前为止，中国军方及官媒均未报导廖勇的具体死因为何。
隶属中共湖南省委的湖南日报旗下网媒新湖南26日报导，廖勇遗体已被火化，骨灰并被送回其湖南省湘潭市岳塘区荷塘街道滴水埠村的老家，由家人迎接，路旁还由村委会悬挂黑底白字的“村民迎接廖勇烈士回家”的布条，并有不少路人观看。
界面新闻报导，廖勇是在11月9日死亡，当时正值2018珠海航展。而在航展中，歼20以编队飞行方式亮相，成为中国大小媒体报导的焦点。而中国军方媒体10月间报导廖勇婚礼的消息时，曾直指廖勇是“歼20飞行员”。
但报导提到，如果歼20航展期间发生坠毁意外，按照惯例，同型战机就应先停飞，等待事故原因查明后再升空。但11月9日珠海航展开幕及11日闭幕，歼20仍进行正常飞行表演，因此廖勇的死亡不一定与歼20有关。
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