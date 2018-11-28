解放军飞行员珠海航展期间丧生 死因疑驾驶歼20

中国空军歼 20 战机飞行员廖勇日前传出在珠海航展期间失踪，去向成谜。综合中国媒体报导，廖勇已于 11 月 9 日死亡，骨灰并已运抵湖南湘潭老家，且被官方授予“烈士”称号。





11 月 9 日正值中国珠海航展举行期间，且先前已传出廖勇在珠海航展期间失踪，加上他更早前被中国军方宣传为“歼 20 飞行员”，因此引发廖勇是否因为驾驶歼 20 而失事丧命的揣测。





但到目前为止，中国军方及官媒均未报导廖勇的具体死因为何。





隶属中共湖南省委的湖南日报旗下网媒新湖南 26 日报导，廖勇遗体已被火化，骨灰并被送回其湖南省湘潭市岳塘区荷塘街道滴水埠村的老家，由家人迎接，路旁还由村委会悬挂黑底白字的“村民迎接廖勇烈士回家”的布条，并有不少路人观看。





界面新闻报导，廖勇是在 11 月 9 日死亡，当时正值 2018 珠海航展。而在航展中，歼 20 以编队飞行方式亮相，成为中国大小媒体报导的焦点。而中国军方媒体 10 月间报导廖勇婚礼的消息时，曾直指廖勇是“歼 20 飞行员”。





但报导提到，如果歼 20 航展期间发生坠毁意外，按照惯例，同型战机就应先停飞，等待事故原因查明后再升空。但 11 月 9 日珠海航展开幕及 11 日闭幕，歼 20 仍进行正常飞行表演，因此廖勇的死亡不一定与歼 20 有关。





另有消息指出，根据上述惯例及廖勇的资历研判，廖勇应是驾驶歼

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战机失事而亡。然而，失事原因仍有待中国军方公布。（中央社）

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