中美在亚洲的争雄加深了亚洲的分歧

在刚刚结束的东南亚国家联盟峰会和亚太经合组织峰会上，中美两国针锋相对别苗头令亚洲国家感到忐忑不安。与此同时，中美两国在针锋相对的同时也在力图继续保持友好姿态。





美联社星期四（ 11 月 22 日）从曼谷发出的一篇新闻分析说，美国和中国这两个世界最大的经济体之间的冲突正在动摇地区和睦的基石，使一些国家担心它们将被迫在北京和华盛顿之间选边站。这种局面也给美国总统和中国国家主席习近平达成妥协的前景投下阴影。两位领导人本月即将在阿根廷参加 20 国集团峰会并会晤。





美联社的新闻分析说，中美两国的对抗上个星期最先是在新加坡举行的东盟峰会显露。代表特朗普总统出席峰会的彭斯副总统宣告，东亚地区 “ 容不得帝国和侵略 ” 。这种说法显然是暗指中国在有争议的南中国海的扩张。





美中两国之间的这种不合后来转移到在巴布亚新几内亚举行的亚太经合组织 APEC 一年一度的峰会上。今年的峰会是 APEC 将近 30 年来第一次没能就一项最后联合声明达成一致。中国显然是抗拒美国要求联合声明中包含反对不公平贸易做法的强硬措辞。





美联社的新闻分析说，大部分国家不愿意在美中争雄中选边站，以为它们从这种争夺中获得好处。他们或者是获得经济上的好处，或者是获得军事上的好处，或者使既得到经济也得到军事的好处。但亚洲国家也担心中国的强大军力，因此认为美国在亚洲地区的存在是一种好的抗衡。





美联社的新闻分析最后说，在地区峰会结束后，两架美国

B-52

轰炸机星期一飞跃南中国海。美国太平洋空军表示，这是一次

“

例行的训练飞行

”

。但是，星期三，美国航空母舰里根号在香港停靠。这被认为是一个友好姿态。这样的停靠需要北京的批准。（美国之音）





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