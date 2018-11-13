刘鹤将赴美为G20川习会铺路？陆外交部未正面回应

香港南华早报 13 日报导，大陆国务院副总理刘鹤 9 日与美国财政部长米努勤（ Steven Mnuchin ）通话后，近期将动身前往美国，为 20 国集团（ G20 ）峰会上中美两国元首的会面先作准备。中共外交部发言人华春莹今在例行记者会上未正面回应，仅提到川习通话后，双方将就双方关切的问题展开磋商，至于双方经济团队接触的具体情况，可向大陆商务部门询问。





华春莹表示，可以确认的是，大陆国家主席习近平早前与美国总统川普通电话，双方同意两国经济团队要加强接触，就双方关切的问题开展磋商，推动中美经贸问题达成一个双方均能接受的方案。她说，对于双方经济团队接触的具体情况，可向中国商务部门询问。





南华早报引述美中双方贸易部门的消息作上述报导，指刘鹤访美的行程还在最后确认中。而刘鹤在访美行程被披露前，已与米努勤及前国务卿季辛吉有接触，都触及中美贸易的议题。





华尔街日报 12 日报导，刘鹤与米努勤 9 日通电话，在川习会前先就贸易协议讨论，但还没有具体结果。





报导指出，美方要求中方在两国谈判贸易协议前先拿出具体内容，但中方官员回绝，并表示他们希望在做成正式具体内容建议前能先进行谈判。双方官员透露，中方忧心一旦先提出正式具体内容，会失去筹码。





刘鹤 10 日才在北京会见美国前国务卿季辛吉。根据新华社，当时刘鹤表示，中美双方应在两国元首共识指导下，本着相互尊重、平等互利的原则，妥善处理经贸等领域出现的问题。





有观察家认为，北京希望季辛吉此行也有助于美国总统川普与大陆国家主席习近平的会面成功。





刘鹤今年

5

月中旬曾以习近平特使身分赴美，与美方磋商两国经贸问题。当时刘鹤曾在磋商结束后表示，中美达成不打贸易战的共识，停止互相加征关税。但美国不久就宣布对中国输美产品加征关税。（联合新闻网）

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