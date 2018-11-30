中国许诺明年起发射卫星为全世界免费提供WIFI

中国央视一项报道称，中国2019年将在戈壁沙漠的酒泉卫星发射中心，在长征系列火箭上搭载首个WIFI专用人工卫星发射至太空。并以此为起点，中国计划截止到2026年发射272颗卫星至地球卫星轨道，向全世界提供免费网络服务。
据朝鲜日报今天报道，中国公布了WIFI专用民营人工卫星。据中国方面说明，这是向全世界提供免费网络服务目标迈进的第一步。
据中国CCTV当地时间29日的报道称，中国2019年将在戈壁沙漠的酒泉卫星发射中心，在长征系列火箭上搭载首个WIFI专用人工卫星发射至太空。并以此为起点，中国计划截止到2026年发射272颗卫星至地球卫星轨道，向全世界提供免费网络服务。
报道指，现在的手机用户在没有WIFI信号的地方无法使用网络。但如果中国的计划取得成功，今后用自己的手机检索覆盖相应地区的卫星网络就可以接入网络。
据中国央视CCTV介绍称，该计划将帮助目前地面网络信号无法覆盖的地方接入网络。尤其在地形复杂无法安装网络基础设施的情况，卫星网络将起到极大的作用。
消息没有提及中国建议免费提供WIFI的条件以及国际反应。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost