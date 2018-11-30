MH370消失第1728天 马来西亚调查小组正式解散

2018年11月30日，马航MH370航班在印度洋上消失后的第1728天，马来西亚MH370事故调查团队正式解散。
1700多个日夜的期盼，人类历史上最大规模的海底搜索，大大小小近10份调查报告……消失已4年多的MH370和我们一样，仍正在静静等待真相浮出水面。
“晚安，MH370”
2014年3月8日凌晨，载有239人的MH370从吉隆坡飞往北京。
机上的227名乘客，分别来自中国、马来西亚、美国、法国等13个国家，其中中国乘客人数最多：大陆153人，台湾1人。
凌晨1点19分，飞行约38分钟后，飞机最后一次与马来西亚塔台联系，副驾驶哈米德的“晚安，这里是MH370”成为MH370留给世人的最后一句话。
2分钟后，机上应答器在内的所有通讯设备突然被人为关闭。这架60多米长的波音777—200客机，自此消失。
“在高山之巅搜寻山下的手提箱”
从失事日起至2018年5月底，以中国、澳大利亚、马来西亚为首的26个国家进行了两次大规模搜寻。
在茫茫大海中搜寻MH370有多难？美国有线电视新闻网（CNN）的描述颇为形象：“如同一个人站在高山之巅寻找山下的一个手提箱，四周是伸手不见五指的黑暗。”
首次大规模搜寻，专家通过卫星图像测算，把地图上的搜寻范围圈定在澳大利亚西部海域，一条西南-东北走向的弧线。2014年到2017年的搜寻中，搜寻队在这条弧线上仔细排查了12万平方公里的海域，耗资1.6亿美元，未见飞机踪影。
2017年10月，澳大利亚交通安全局在调查报告中认为，第一次搜寻工作足够细致、精确，而失败的关键原因，在于“目标区域错误”。
吸取了第一次的经验，2018年1月重启的第二次搜寻工作中，马来西亚政府委托的美国私人勘探公司“海洋无限”又分别在南纬30度和35度范围内搜寻，仍然一无所获。
多轮搜索无效后，“海洋无限”于2018年5月底停止搜寻。
多份报告未触及失联原因
MH370失联至今，马来西亚、澳大利亚当局出具了大大小小近10份调查报告。这些报告，有的确认了MH370“最终坠入大海”，有的证实“工作人员或维护工作未存在过失”，但对于飞机为何失联的结论，却始终未曾触及。
2018年7月30日，马来西亚发布最新一份调查报告。此前，这份报告曾被外界认为或将是MH370的“最终报告”，被寄予极大的希望。
这份报告长达882页。报告指出，MH370的黑匣子和飞机主体仍不知所踪；机长扎哈里•艾哈迈德•沙阿没有精神和生理疾病史，此前也并无反常举动；飞机曾被人为调转方向，不排除曾被劫持的可能性。
然而，在结论部分，最后一句写道：“综上所述，调查组无法确认MH370失联的真正原因。”——这并不是此前人们所期待的“最终报告”。
4年来，有关MH370的部分线索也陆续浮出水面。飞机消失的第508天，印度洋西南的法属留尼汪岛发现了第一块机体残骸。此后，毛里求斯、莫桑比克等多地，也找到MH370的残骸。
甚至就在两天前，MH370乘客家属还称，在马达加斯加附近找到5片客机残骸。
但是，所有报告和残片，都无法拼凑出MH370失联之谜的完整拼图。
对它的去向，人们仍一无所知。
MH370，我们都在等你
2018年11月14日，马来西亚航空公司与MH370失联乘客家属，在北京举行第42次见面会。
马航代表在见面会上表示，MH370事件原调查团队的任务“已经结束”，将于11月30日解散，马来西亚航空器事故调查局将会接管MH370调查的所有工作。
马航代表表示，他们保证调查工作还会正常继续下去。
在茫茫大海中展开搜寻，从来就不是一件容易的事：
1912年，泰坦尼克号在大西洋沉没，残骸73年后才被再度发现。如今，船体依旧躺在3800米深的海底；
2009年，载有228人的法航447航班，从巴西里约热内卢飞往法国巴黎的过程中，遭遇恶劣天气坠海。两年后，飞机的黑匣子才在3000米深的海底被发现；
2017年11月15日，载有44名艇员的阿根廷潜艇，在南太平洋海域失联。整整一年后，才在800米深的海底探测到它的身影……
MH370失联后不久，曾领导搜寻团队成功找到法航447失事客机残骸的美国专家曾表示，找到马航370的所需时间，很可能与法航447相似，搜寻任务面临众多挑战。
但MH370搜寻工作的进展，显然远比法航447来得要慢。同样在海上失事，法航447失事后5天，巴西海军就已找到飞机的大块残骸及两具遗体；而MH370第一块残骸被打捞上来，已经是事故发生后的第508天。
卫星测到的疑似信号称，MH370有可能沉没在4500米的海底，但极少数的载人潜艇能承受这么大的水下压力，这给搜寻工作造成了极为严重的不便。
马来西亚调查团队的解散，不意味着真相永远石沉大海，更不意味着搜寻的停止。
相信，终有水落石出的那一天。
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