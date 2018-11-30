MH370消失第1728天 马来西亚调查小组正式解散

2018 年 11 月 30 日，马航 MH370 航班在印度洋上消失后的第 1728 天，马来西亚 MH370 事故调查团队正式解散。





1700 多个日夜的期盼，人类历史上最大规模的海底搜索，大大小小近 10 份调查报告 …… 消失已 4 年多的 MH370 和我们一样，仍正在静静等待真相浮出水面。

“ 晚安， MH370”

2014 年 3 月 8 日凌晨，载有 239 人的 MH370 从吉隆坡飞往北京。

机上的 227 名乘客，分别来自中国、马来西亚、美国、法国等 13 个国家，其中中国乘客人数最多：大陆 153 人，台湾 1 人。





凌晨 1 点 19 分，飞行约 38 分钟后，飞机最后一次与马来西亚塔台联系，副驾驶哈米德的 “ 晚安，这里是 MH370” 成为 MH370 留给世人的最后一句话。

2 分钟后，机上应答器在内的所有通讯设备突然被人为关闭。这架 60 多米长的波音 777—200 客机，自此消失。

“ 在高山之巅搜寻山下的手提箱 ”

从失事日起至 2018 年 5 月底，以中国、澳大利亚、马来西亚为首的 26 个国家进行了两次大规模搜寻。

在茫茫大海中搜寻 MH370 有多难？美国有线电视新闻网（ CNN ）的描述颇为形象： “ 如同一个人站在高山之巅寻找山下的一个手提箱，四周是伸手不见五指的黑暗。 ”





首次大规模搜寻，专家通过卫星图像测算，把地图上的搜寻范围圈定在澳大利亚西部海域，一条西南 - 东北走向的弧线。 2014 年到 2017 年的搜寻中，搜寻队在这条弧线上仔细排查了 12 万平方公里的海域，耗资 1.6 亿美元，未见飞机踪影。

2017 年 10 月，澳大利亚交通安全局在调查报告中认为，第一次搜寻工作足够细致、精确，而失败的关键原因，在于 “ 目标区域错误 ” 。

吸取了第一次的经验， 2018 年 1 月重启的第二次搜寻工作中，马来西亚政府委托的美国私人勘探公司 “ 海洋无限 ” 又分别在南纬 30 度和 35 度范围内搜寻，仍然一无所获。

多轮搜索无效后， “ 海洋无限 ” 于 2018 年 5 月底停止搜寻。





多份报告未触及失联原因

MH370 失联至今，马来西亚、澳大利亚当局出具了大大小小近 10 份调查报告。这些报告，有的确认了 MH370“ 最终坠入大海 ” ，有的证实 “ 工作人员或维护工作未存在过失 ” ，但对于飞机为何失联的结论，却始终未曾触及。

2018 年 7 月 30 日，马来西亚发布最新一份调查报告。此前，这份报告曾被外界认为或将是 MH370 的 “ 最终报告 ” ，被寄予极大的希望。

这份报告长达 882 页。报告指出， MH370 的黑匣子和飞机主体仍不知所踪；机长扎哈里 • 艾哈迈德 • 沙阿没有精神和生理疾病史，此前也并无反常举动；飞机曾被人为调转方向，不排除曾被劫持的可能性。





然而，在结论部分，最后一句写道： “ 综上所述，调查组无法确认 MH370 失联的真正原因。 ”—— 这并不是此前人们所期待的 “ 最终报告 ” 。

4 年来，有关 MH370 的部分线索也陆续浮出水面。飞机消失的第 508 天，印度洋西南的法属留尼汪岛发现了第一块机体残骸。此后，毛里求斯、莫桑比克等多地，也找到 MH370 的残骸。

甚至就在两天前， MH370 乘客家属还称，在马达加斯加附近找到 5 片客机残骸。

但是，所有报告和残片，都无法拼凑出 MH370 失联之谜的完整拼图。

对它的去向，人们仍一无所知。





MH370 ，我们都在等你

2018 年 11 月 14 日，马来西亚航空公司与 MH370 失联乘客家属，在北京举行第 42 次见面会。

马航代表在见面会上表示， MH370 事件原调查团队的任务 “ 已经结束 ” ，将于 11 月 30 日解散，马来西亚航空器事故调查局将会接管 MH370 调查的所有工作。

马航代表表示，他们保证调查工作还会正常继续下去。

在茫茫大海中展开搜寻，从来就不是一件容易的事：

1912 年，泰坦尼克号在大西洋沉没，残骸 73 年后才被再度发现。如今，船体依旧躺在 3800 米深的海底；

2009 年，载有 228 人的法航 447 航班，从巴西里约热内卢飞往法国巴黎的过程中，遭遇恶劣天气坠海。两年后，飞机的黑匣子才在 3000 米深的海底被发现；





2017 年 11 月 15 日，载有 44 名艇员的阿根廷潜艇，在南太平洋海域失联。整整一年后，才在 800 米深的海底探测到它的身影 ……

MH370 失联后不久，曾领导搜寻团队成功找到法航 447 失事客机残骸的美国专家曾表示，找到马航 370 的所需时间，很可能与法航 447 相似，搜寻任务面临众多挑战。

但 MH370 搜寻工作的进展，显然远比法航 447 来得要慢。同样在海上失事，法航 447 失事后 5 天，巴西海军就已找到飞机的大块残骸及两具遗体；而 MH370 第一块残骸被打捞上来，已经是事故发生后的第 508 天。





卫星测到的疑似信号称， MH370 有可能沉没在 4500 米的海底，但极少数的载人潜艇能承受这么大的水下压力，这给搜寻工作造成了极为严重的不便。

马来西亚调查团队的解散，不意味着真相永远石沉大海，更不意味着搜寻的停止。

相信，终有水落石出的那一天。

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