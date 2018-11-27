欧盟提出WTO改革提案 已取得中国及印度等国共识

欧盟周一公布世界贸易组织(WTO)争端解决机制改革的提案，这些提案已经和中国、印度等国家达成共识，期望能够藉由此举解决美国异议引发的WTO危机。
目前美国还没做出回应；美国先前已经驳斥了欧盟就此议题提出的构想。
贸易外交人士认为，特朗普对WTO态度强硬，是美国要求“公平交易”的一部分，他们也认真看待他提出的威胁，因为美国已经退出一系列的国际协议。
欧盟贸易执委玛姆斯托姆在一份声明稿中表示，“如今我们和一些WTO成员国提出了最为具体的WTO改革方案。我希望这将有助于打破当前僵局。”
欧盟发布了两项提案，一项是与印度和中国联合发布的提案，另一项提案还包括加拿大、挪威、新西兰、瑞士、澳洲、韩国、冰岛、新加坡和墨西哥。
美国驻WTO大使习达难(Dennis Shea)曾屡次批评WTO的上诉机构，称其越权并违反自身规定，可能导致其裁决无效。WTO上诉机构实际上就相当于全球贸易的最高法院。
他曾要求上诉机构遵守规定，并阻挠法官任命程序，使得法官人数慢慢减少。目前只有三个法官，这也是做出裁决要求的最低人数，但从2019年12月开始将只有一人，意味着WTO将无法做出最终的上诉裁决。
习达难10月份表示，他不会支持欧盟关于改革上诉机构的想法。
但欧盟一位官员表示，尚不知美国对欧盟稍早提案的正式立场，欧盟至此一直未征求美国的看法。
新提案的目的是全面解决美国的所有疑虑，尽管重点放在程序性问题上，而不是司法越权的问题，这将需要征求美国意见。
“目前我们期待美国做自己该做的事，协商这些旨在全面解决他们的关切的正式提案。那么势必要求美国不要阻挠上诉机构法官的任命，”该欧盟官员表示。
提案将在12月12日提交给WTO总理事会。该理事会有权把这些建议纳入WTO争端解决规定的修正案。
预计贸易问题也将是本周稍晚在布宜诺斯艾利斯召开的G20会议的重要议题。
美国官员暂未回复置评要求。(路透社)
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