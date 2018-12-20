彭斯再发言：中国试射的导弹未来能摧毁美国卫星

美国副总统彭斯是其国内具有代表性的对华强硬派，日本媒体高度关注他近期的新言论。
综合媒体12月20日报道称，美国政府提出，为应对未来可能存在的太空领域的军事争端，将依据特朗普（Donald Trump）的要求，创立和“陆军”、“海军”、“空军”平级的“宇宙军”。
日本广播协会（NHK）报道称，美国副总统彭斯（Mike Pence）在演讲中表示，新组织的目的是应对美国未来可能出现的与中俄在太空领域爆发的冲突，它将承担和宇宙作战相关的任务。
文章称，美国军队中有印度太平洋军、中央军等按地区划分的和特殊作战军、网络军等按功能划分的多支军队，本次的“宇宙军”将被划为第十一支。
文章称，如今，人造卫星在现代战争中的作用越来越大，美国担忧军事卫星成为未来中俄等国优先攻击的目标。
《读卖新闻》12月20日报道称，彭斯在肯尼迪航天中心发表讲话称，“其他国家都在开发让人造卫星难以正常运转的电子兵器，中国在进行导弹发射试验，希望能通过发射导弹来摧毁敌方人造地球卫星”。
他还提到，“美国在地球上占据优势，为了能在宇宙也一样，美国需要推进前进步伐。”
中国外交部对此表态称，中国一贯主张和平利用宇宙，不希望将其变成军事竞争的新领域新战场，希望相关大国与我们一道为维护宇宙和平共同努力。 （多维新闻）
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