直言看衰经济 中国学者向松祚主张政改同受瞩目

中国财经学者向松祚日前批判官方经济政策，并直指中国今年经济有负成长之虞的演讲，由于遭到删除，这两天成为中国网民热搜对象。但除负成长外，向松祚主张的“政改、国改”也引发话题。
此外，除“政改、国改”外，向松祚直指中国民营企业真正面临的核心难题中，最害怕的是“政府不守信用”、“政府拖欠”一语，也引起中国民众热烈讨论。
这段全长近26分钟的演讲，是向松祚16日在中国人民大学以“40年来未有之大变局？中国经济趋势展望”为题所发表。由于提到官方内部对中国今年经济成长率有2种预估，一是仅有1.67%，二是负值，引起极大的震撼。
向松祚这段演讲原本被放在微信上，但在中国网民连日热传后，大多数已被网管删除。然而，随后就有人把演讲画面上传到好几个Youtube帐号上。于是，在微信上看不了这段演讲的中国网民，纷纷打听能看到演讲的Youtube网址，再利用翻墙软体突破网路管制观看。
在演讲画面中，向松祚约在第23分钟时提到“政府不守信用”一语，并指“国务院领导人”曾在（国务院）常务会议上明确说，“中国最不守信用的是谁？最不守信用的是政府”，所以现在要“把一些政府列为『老赖』（欠钱不还者）”。
第24分钟时，向松祚直指，短期的货币信贷政策根本解决不了问题，中国的经济要走出今天的困境，必须实施”税改、政改、国改“这3项”实质性的改革“。
但由于接近演讲尾声，向松祚并未深入解释”政改、国改“，仅提到”改革政府体制、改革国家治理体系“，“政府的结构要精简，人员要大幅裁掉”，如此就要实施”政府体制的改革“等语。
向松祚最后说，12月18日中共中央要举行改革开放40周年纪念大会，”我们衷心地期待，在这个大会上，能够吹响进一步深化改革的号角。我们拭目以待，能不能这些改革方面有突破性的进展“。
不少中国网民直指，向松祚虽提到“政改、国改”，但“欲言又止”。其中有网民因此表示“真没劲”、“不过瘾”；有网民则认为“因此要放最后讲，才能以”时间到了来不及讲“应付过去”。
但更多网民则引用中共总书记习近平18日表示“该改的、能改的坚决改；不该改的、不能改的坚决不改”一语，对向松祚的呼吁表达悲观态度。
向松祚现任中国人民大学国际货币研究所副所长，曾任中国农业银行首席经济学家，环球财经杂志总编辑等职。在外界印象中，原本非属自由派立场，且曾被人称为“具有坚定的民族立场”。但他近年来因多次直言看坏中国经济前景，逐渐给外界“敢言”的印象。（中央社）
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