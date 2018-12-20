日企高管：费用再高 也必须换掉华为设备

在日本通信运营企业中唯一使用中国华为公司设备的日本软银方面表示，即便花费巨大，更换掉华为设备也势在必行。
《日本经济新闻》12月20日报道，日本软银集团（SBG）的国内通信子公司软银（SB）当地时间12月19日在东京证券交易所主板上市。该公司的社长宫内谦等人在记者会上提出看法称，更换华为技术的基站等最多将产生1,000亿日元（1日元约合0.009美元）成本，但势在必行。
围绕美国政府正在把中国制造的通信设备排除在外的举动，宫内社长指出，“今后，打算观察日本政府提出的方针。作为我们的立场，核心部分将不得不从中国制造的设备改为欧美企业的设备。”
软银副社长宫川也指出，“在4G领域采用的华为基站需要改为其他公司产品。更换基站全年或需要数百亿日元。不过，如果是（按政府判断需全部更换等）最糟糕的情况，费用有可能膨胀至1,000亿日元”。
软银的去“华为”之举，来自日本政府的呼吁。时事通信日前的报道称，日本内阁官房长官菅义伟12月10日在记者会上，以激烈的措辞指出：“不采购被植入窃取、破坏信息和令信息系统停止等恶意功能的设备极其重要。”
FNN Prime则有报道称，在拆解华为设备后，发现了不必要的配置，这个结果令日本政府极为担心，因此，下定了排除中国产通信设备进入政府采购清单的决心。
同时，日本政府还要求承担重要基础设施建设的民营企业也避免采购存在信息泄露等风险的信息通信设备。 除了响应政府呼吁，软银对美国政府的顾及也产生了影响。
美国政府计划自2020年8月以后，不与采用华为等5家中国公司产品的全球企业进行交易。
作为软银的母公司，软银集团在美国拥有通信子公司Sprint。Sprint计划与同行业的T-Mobile US合并，正等待美国政府的批准。此外，软银集团还投资了以网约车巨头优步（Uber）为代表的美国国内的有力企业。如果继续使用中国造，有可能对美国业务造成影响。
日本其他通信商方面，NTT DoCoMo和KDDI现在没有使用中国造基站，在5G基站方面，也计划避免采用华为等中国产品。将于2019年秋涉足移动通信的乐天也提出了同样的方针。因此，官方以及企业使用领域中，华为通信设备事实上将彻底从日本消失。 （多维新闻）
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