中国和欧盟指责美国令WTO陷入危机

美国周一遭到中国和欧盟的抨击，这两个主要贸易伙伴指责美国采取贸易保护主义措施，令世界贸易组织 (WTO) 陷入危机。





日本、瑞士和加拿大也对美国提出批评，但美国驻 WTO 大使习达难 (Dennis Shea) 称，中国 “ 不公平竞争行为 ” 违反了世界贸易组织 (WTO) 规则，损害了外国企业及员工，但表示华盛顿将引领 WTO 改革努力。





习达难的表态招致中方指责。中国常驻世贸组织大使张向晨称，美国对钢铝产品征收关税，打着国家安全的幌子， “ 让单边主义的怪兽再次肆虐 ” 。





欧盟驻 WTO 大使 Mark Vanheukelen 表示， “WTO 陷入深度危机，而美国正处于危机中心。 ”





WTO 每两年一次对美国贸易政策进行评估，各方在此次会议上措辞激烈。





为迫使 WTO 进行改革，特朗普团队否决了 WTO 上诉机构 (Appellate Body) 的新法官任命，导致该机构出现席位空缺，将无法对贸易争端做出具有约束性的裁决。





习达难表达了对 WTO 争端解决机制反覆无常的忧心，并称该上诉机构的一些司法解释好高骛远。





张向晨反驳称，美国否决新法官的任命，让该机制频临瘫痪。欧盟的 Vanheukelen 敦促华盛顿加入对欧盟与其他 11 个成员国上个月提出的改革方案的磋商。





Vanheukelen 和加拿大特使 Stephan de Boer 批评了美国的政府采购市场限制，尤其是通过 “ 购买美国货 ” 的立法。





一贸易官员称，对于美国以国家安全为由对钢铝加征关税的做法，日本和瑞士也表达关切。





** 美国抨击目标对准中国 **





习达难称美国是 “ 全球最开放及最具竞争力的经济体之一 ” ，实行全球最低的关税，并否认美国的做法是 “ 单边主义和保护主义 ” 。





他没有提到使中美濒临重大贸易战边缘的钢铁争端，但他为美国的 “301 条款 ” 调查进行辩护。该调查 3 月发现，中国在技术转让、知识产权和创新方面的做法有歧视性。





张向晨则称，美国通过 “301 措施 ” 大面积提高关税， “ 令沉寂多年的单边主义怪兽再次肆虐 ” 。





习达难称，美国致力于解决对

WTO

功能的担忧，并称：

“

必须进行改革，该机构才能存在下去。

”(

路透社

)

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