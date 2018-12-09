中国和欧盟指责美国令WTO陷入危机

美国周一遭到中国和欧盟的抨击，这两个主要贸易伙伴指责美国采取贸易保护主义措施，令世界贸易组织(WTO)陷入危机。
日本、瑞士和加拿大也对美国提出批评，但美国驻WTO大使习达难(Dennis Shea)称，中国“不公平竞争行为”违反了世界贸易组织(WTO)规则，损害了外国企业及员工，但表示华盛顿将引领WTO改革努力。
习达难的表态招致中方指责。中国常驻世贸组织大使张向晨称，美国对钢铝产品征收关税，打着国家安全的幌子，“让单边主义的怪兽再次肆虐”。
欧盟驻WTO大使Mark Vanheukelen表示，“WTO陷入深度危机，而美国正处于危机中心。”
WTO每两年一次对美国贸易政策进行评估，各方在此次会议上措辞激烈。
为迫使WTO进行改革，特朗普团队否决了WTO上诉机构(Appellate Body)的新法官任命，导致该机构出现席位空缺，将无法对贸易争端做出具有约束性的裁决。
习达难表达了对WTO争端解决机制反覆无常的忧心，并称该上诉机构的一些司法解释好高骛远。
张向晨反驳称，美国否决新法官的任命，让该机制频临瘫痪。欧盟的Vanheukelen敦促华盛顿加入对欧盟与其他11个成员国上个月提出的改革方案的磋商。
Vanheukelen和加拿大特使Stephan de Boer批评了美国的政府采购市场限制，尤其是通过“购买美国货”的立法。
一贸易官员称，对于美国以国家安全为由对钢铝加征关税的做法，日本和瑞士也表达关切。
**美国抨击目标对准中国**
习达难称美国是“全球最开放及最具竞争力的经济体之一”，实行全球最低的关税，并否认美国的做法是“单边主义和保护主义”。
他没有提到使中美濒临重大贸易战边缘的钢铁争端，但他为美国的“301条款”调查进行辩护。该调查3月发现，中国在技术转让、知识产权和创新方面的做法有歧视性。
张向晨则称，美国通过“301措施”大面积提高关税，“令沉寂多年的单边主义怪兽再次肆虐”。
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