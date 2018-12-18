特朗普及贸易顾问抨击美联储升息“简直疯了” 呼吁“见好就收”

就在美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 还有两天就要进行今年第四次加息时，美国总统特朗普和他的高级贸易顾问周一加大了对美联储收紧货币政策的批评力度。





“ 令人难以置信的是，在美元非常强劲、几乎没有通胀、我们周围的外部世界都炸了窝了，巴黎在燃烧、中国在走下坡路的情况下，美联储甚至还考虑再次加息。见好就收吧 !” 特朗普在推特上写道。





几小时后，美国国家贸易委员会主任纳瓦罗 (Peter Navarro) 加大了批评力度，称美联储像 9 月份那样发出明年将继续加息的信号，简直是 “ 疯了 ” 。





“ 美联储周三不应该加息，不是因为经济放缓，而是因为经济增长并没有刺激通胀攀升， ” 纳瓦罗对 CNBC 电视表示， “ 我认为美联储应该做的很简单，就是按照它所说的去做，也就是看数据 ... 而不是仅仅说你将在明年加息三次－这太疯狂了。要看数据！ ”





投资者大举押注美联储将在周三结束为期两天的政策会议后升息，因其承诺将逐步升息至中性水准，以防止经济过热。





许多经济学家还预计，美联储明年将继续加息，尽管在可能出现经济衰退的情况下加息步伐会放缓。





特朗普频繁地大声抨击美联储和美联储主席鲍威尔今年升息的行动，尤其是在股市动荡、美国公债收益率开始显示出近期可能出现衰退的迹象之际。





特朗普上周接受路透采访时表示，在他与中国，可能还有其他国家展开日益激烈的贸易战之际，他需要降息的灵活性来支持更广泛的美国经济。





由于通胀率达到了美联储 2% 的目标，且鲜有决策者担心通胀过高，纳瓦罗暗示，美联储加息的理由是错误的。





“

实际上，我们的通胀率为零。因此，我目前听到的美联储周三加息的唯一理由是，他们必须以某种方式表现出他们不受白宫影响的独立性，

”

纳瓦罗说。

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路透社

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