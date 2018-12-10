中美贸易“谈和”或“谈崩”正成为中国明年经济走势重要变量

路透北京12月10日 - 如果说中美贸易摩擦对中国经济在2018年的影响更多体现在心理层面，外贸企业通过抢出口可以规避或减少美国关税提升的负面影响。那么，从今年12月1日算起的90天中美贸易再谈判正成为影响中国明年经济走势的重要变量，甚至会影响到中国明年政策的制定。
这也让通常会在12月召开的为明年中国经济工作定调的中央经济工作会议备受关注，也对中国宏观调控政策的相机灵活性提出更高要求，面对未来可能“谈和”也可能“谈崩”的的谈判结果，中国将如何出招应对？
一方面中国经济本身处于提质换档的减速周期，虽然完成今年初确定的6.5%左右的经济增长目标无忧，但前高后低的走势已突现经济下行压力加大的现实，而最新公布的物价和贸易数据亦相对惨淡，更加剧了市场对明年中国经济不乐观的预期。
另一方面，虽然中国官方的表态对中美贸易摩擦谈判充满信心，但从此前中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)到近期华为CFO被捕事件，尤其是华为CFO被抓的时间节点正值中国国家主席习近平与美国总统特朗普在G20的会谈时间，更让中美贸易谈判能否成功蒙上阴影。
尽管中国正在努力淡化中美贸易摩擦对中国经济的影响，但不可否认的是面对经济下行压力的加大，内忧外患下中国实体经济面临的困境只增未减，也让明年稳就业稳经济的难度增加。
政府明年宏观基调尚未出炉，但企业主早已嗅到明年将是相当艰困的一年。开源困难重重下只能大幅度节流。尤其是外贸企业订单已见明显萎缩，缩减人事成本成为现阶段大部分企业的重中之重。＂没订单当然是砍人，成本贵的高管也是目标。＂一大型外贸企业主管说。
中国周日公布11月CPI同比涨幅创四个月新低，PPI升幅更是创出逾两年新低，CPI和PPI环比亦双降，通缩忧虑暗流涌动，凸显内需乏力下中国经济下行压力只增不减。
中国人力资源和社会保障部副部长张义珍上周三在国新办吹风会上称“今年以来就业形势面临挑战和压力，尤其是中美贸易摩擦以来就业面临新的问题，我们也对重点行业、地区和企业加强监测，目前面上整体就业是稳定的，但个别地区、企业面临挑战，主要是一些进出口企业，尤其是面对美国出口的企业。”
**留给中国的难题**
很显然，虽然G20中美两国领导人达成谈判的共识，但从两国官方表述的口径看，却显得另有一番滋味在心头。
美国总统特朗普上周二表示，如果可能与中国达成贸易协议，就会达成协议，但是如果双方不能解决争端，他就会恢复征收关税。
特朗普还称，他和中国国家主席习近平周末达成的90天贸易休战期有延长的可能性。
而在上周四中国商务部例行发布会上，媒体问及“我们注意到美国近日称如果中美不能够在90天内达成具体协议，就要按照原计划对中国输美的2,000亿美元商品加征关税税率提高到25%，请问中方对此如何评论？中方是否已经做好两手准备来应对这一局面？”
中国商务部发言人高峰表示，中美两国元首会晤很成功，已就经贸问题达成重要共识。中美两国在经贸问题上利益高度重合，具有天然互补的结构性需求，双方团队目前沟通顺畅、合作良好，“我们对未来90天内达成协议充满信心。”但对如何做两手准备却避而不谈。
而华为首席财务官(CFO)、华为创始人之女孟晚舟12月1日在加拿大被捕影响，孟晚舟被捕的消息于上周三公布。此事显然令中美贸易谈判蒙上阴影。
000063.SZ0763.HK
尽管美国国家贸易委员会主任纳瓦罗上周五表示，美中贸易休战和近期一名华为高管被捕“是两个独立事件”，并称事件发生的时机只是巧合。
但此事在中国民间引起的反响及挟裹的民意显然不可能不波及两国经贸方面的谈判。
本周末中国外交部副部长乐玉分别约谈了加拿大和美国驻华大使，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。并要求美方撤销逮捕令，他还表示，“中方将视美方行动作出进一步反应。”
面对悬而未决的中美贸易谈判，留给中国的时间和空间显然并不多，对经济上的困难做最充分的估计，对谈判的结果做最坏的打算，加快改革步伐解决内部经济结构上的困境或许是当下最现实的选择。
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