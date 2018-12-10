上海综指收创逾一周新低 受美股大跌及经济增长担忧拖累

路透北京12月10日 - 中国股市沪综指周一收创逾一周新低。分析师表示，上周五美股再次大跌，加之周末公布的经济数据不及预期，今日大盘低开后弱势震荡，成交量略有回升，但仍维持在较低水平。近期市场对宏观经济预期不乐观，相对谨慎的心态令场内交易难以活跃。
他们并称，周末公布的PPI涨幅回落速度较大，引发投资者对经济增长担忧，数据和上市公司盈利对A股的影响正逐渐加重。今日沪综指已回补了12月3日跳空缺口，据以往走势判断，指数回补该缺口后或将在此区域附近横盘蓄势，此后才会进行新的方向性选择。
沪综指.SSEC收报2,584.58点，跌21.31点或0.82%；此前收盘低点为11月29日的2,567.44点。今日上海A股成交额为991亿元人民币，上日为977亿元，创9月17日以来新低。
“今天市场低开符合市场预期，上周五美股大跌，难免对A股形成影响。”长城证券分析师罗明称，“出于对数据的预期，近期市场也相对谨慎一点，特别是这两天的成交量。”
中国11月CPI同比涨幅创四个月新低，PPI升幅更是创出逾两年新低，CPI和PPI环比亦双降，凸显内需乏力下中国经济下行压力只增不减。结合周六发布的进出口增速骤降至个位数，让呼吁政策松动的声音再起，包括降息、降准以及实质性减税降费等。
美国股市主要股指上周五大幅收低逾2%，大型互联网和科技股引领市场普跌，主要股指均录得3月以来最大单周百分比跌幅，因对美中贸易紧张局势和利率的担忧引发美股大幅震荡。
罗明指出，盘中以保险证券为代表的金融股领跌，年末股市资金面偏紧，可能会影响金融股的表现。今日医药板块继续大跌，国家药品集中采购造成部分药品降价，对部分医药公司业绩影响较大，短期医药股将继续消化此消息的影响，股价或将持续调整一段时间。
辅仁药业(600781.SS)跌停报收，华润双鹤(600062.SS)收跌7.79%。
他并提到，目前市场仍受到部分不确定性因素的影响，如美股的高位震荡，因此黄金板块受到部分避险资金的青睐，此外近期国际市场黄金期货价格走强，也会提振A股中黄金概念股的走势。
沪深300指数.CSI300收报3,144.76点，跌1.16%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,148.6点，跌1.12%，成交39,260手。沪股通和深股通分别净卖出15.95亿元和净买入0.43亿元。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost