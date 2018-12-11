中国11月进出口增速骤降 贸易战影响开始显现

中国海关12月8日星期六最新数据显示，以美元计，中国11月出口金额同比增长5.4%，增速较上月下滑10.2个百分点，进口同比增长3%，增速较上月大幅下跌18.4个百分点。分析人士认为，这意味着进入四季度，美中贸易摩擦的负面影响逐渐体现出来。
路透社的测算认为，11月美元计价出口增速为今年3月以来最低，进口增速为2016年10月以来最低。
分析人士对路透社表示，这显示了中国的内外需开始趋于疲弱，而美中贸易战导致的“抢出口”刺激效应也已减弱。
在另一方面，中国对美国的贸易顺差继续扩大。中国海关的数据显示，11月中国对美国的贸易顺差为355.5亿美元，明显超过前一个月的317.8亿美元，也远远超过中国对任何其他贸易伙伴的顺差额。
随着目前美中暂停贸易摩擦升级，以及中国承诺将大幅度增加美国进口，预计未来顺差或趋收缩。
美国总统特朗普星期五对与中国的贸易谈判表示乐观，他的经济顾问库德洛星期五在接受美国商业新闻网CNBC采访时说，如果两国谈判取得良好进展，特朗普总统甚至考虑可以延长90天的期限。
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