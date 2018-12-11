中国开始报复了？加拿大前外交官在北京被拘

据路透社报道，至少有两个消息来源表示，加拿大一名前外交官在北京被捕。由于华为高管孟晚舟月初在温哥华被捕且正处于假释聆讯阶段，因此加拿大前外交官在这个节骨眼上北京被拘实在敏感。
路透社的报道说，这名被拘的前外交官有一个中文名字康明凯（Michael Kovrig），会说流利的普通话，他曾任加拿大驻北京和驻香港的外交官，在加拿大驻北京使馆的职务为一等秘书兼副领事。
按照康明凯在社交网站LinkedIn发布的简历， 2003年到2016年间，他在加拿大驻北京大使馆和驻香港办事处工作。
从2017年2月起，康明凯担任一个名为“International Crisis Group”国际预防危机组织东北亚高级顾问，据悉这是一份全职工作，而且工作的重点是朝鲜事务。
该国际组织在一份声明中说，康明凯先生现为本智库雇员，已经知悉康先生被中国当局拘捕。本智库将尽快弄清康先生的下落，尽量获取相关信息，并希望中方保证康明凯的安全，并尽快将其释放。
目前康明凯被捕的具体原因仍不清楚。路透社向加拿大外交部和公共安全部发出传真查询，但这两家政府机构均未回应。
路透社记者也向加拿大驻北京使馆查问，但使馆拒绝置评。
路透社记者拨打康明凯的手机，没有人接听电话。
据多维网早前的报道，今年9月，习近平并未亲自出席朝鲜建国70周年庆祝活动，而由中国全国人大常委会委员长栗战书作为代表，率领中国党政代表团访问朝鲜。外交专家分析称，如果习近平缺席了朝鲜的庆祝，这将是中国对朝鲜在无核化问题上缺乏进展感到不满的迹象。
当时身为国际预防危机组织东北亚高级分析师的康明凯曾经发文评论说，如果习近平不去，那将是一个强烈的信号，表明要获得中国的欢心，朝鲜还有很多事情要做。
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