华为CFO孟晚舟将出席第三日保释听证 料迎来最终裁决

路透温哥华12月11日 - 中国电信巨头华为技术有限公司财务长(CFO)孟晚舟周二在温哥华将再次出庭，法官将权衡决定能否在她等待引渡程序期间给予保释的最终事宜。
加拿大当局12月1日应美国要求逮捕孟晚舟。周二将是在卑诗省法院的第三日保释听证，中国对于拘捕孟晚舟强烈谴责，并要求将她立即释放。
法庭文件显示，孟晚舟面临美国指控她在有关华为控制一家在伊朗运营业务的公司方面，误导了多家跨国银行，令这些银行面临违反美国制裁法规并可能招致严重罚款的风险。
法官周一将听证程序延至周二，因为他希望在保证人问题上听到双方更多信息，也就是如果孟晚舟被释放，谁将为她的行为负责。
孟晚舟的律师David Martin提出由孟的丈夫刘晓棕(音译)做担保人，但法官和检察官质疑刘晓棕能否担当这个责任，因为他并不是卑诗省居民，如果孟晚舟违反保释条件，他不会受到影响。
“如果孟女士逃走，刘先生不会留在这里，”检察官John Gibb-Carsley说。“他会跟她一起走。”
为了让孟晚舟不被拘留，住进她在该市两处豪宅中的一处，辩护律师David Martin提出可佩带高科技监控设备，外加一个24小时安保特遣队，确保他的客户不会逃走。
法庭聆讯中，他还提议缴纳1,500万加元(1,130万美元)保释保证金，并承诺孟晚舟会将她的所有护照和旅行文件交给加拿大警方。
孟晚舟被捕事件撼动金融市场，因担心这将导致中美贸易紧张关系恶化。中美双方同意，贸易问题磋商必须在3月1日前结束。
北京当局要求加拿大立即释放孟晚舟，否则必将造成严重后果。但中国及美国官员看来都在避免将孟晚舟事件与双方贸易摩擦挂钩。
华为是全球最大电讯网络设备供应商，也是全球第二大智能手机制造商，去年营收约920亿美元。有别于其他中国大型科技公司，华为多数在海外经营业务。
美国官员指控华为企图利用跨国银行将资金移出伊朗，违反制裁禁令。
华为及其律师均表示，华为遵守业务所在国的所有适用法律法规，并相信加拿大和美国的法律体系“会给出公正的结论。”
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