全球电信巨头考虑限制使用华为设备

《路透社》周五援引知情人报道，全球电信巨头T-Mobile和Sprint考虑限制使用中国华为的设备，以说服监管机构批准两家公司合并。
报道称，美国政府官员一直在向T-Mobile的大股东德国电信施压，要求其停止使用华为的设备，原因是担心华为受到中国政府的控制，网络设备中可能包括导致间谍活动的“后门”。
分析指出，这两家公司此举是为了打消美国监管机构的顾虑，批准他们合并。今年4月，T-Mobile宣布以260亿美元收购其美国竞争对手Sprint，美国外国投资委员会一直在对交易进行国家安全审查，最快可能于下周批准。
《日本经济新闻》周四报道称，Sprint的母公司软银集团计划使用诺基亚和爱立信的硬件取代华为的4G设备。
欧洲最大电信公司德国电信周五表示，该公司对国际上有关中国网络设备安全性的讨论十分重视，正在重新审议公司的网络产品供应商策略。
华为否认其设备存在安全隐患。华为首席财务官孟晚舟近日在加拿大被捕，涉嫌犯下欺诈罪，可能被引渡到美国，这加剧了紧张局势。
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