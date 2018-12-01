一马弊案逃犯刘特佐等5人 涉新罪名警发逮捕令

马来西亚警方今天对涉及一马发展公司（1MDB）弊案的金融逃犯刘特佐和另4名被告提出新的刑事指控，并向他们发出逮捕令。
路透社报导，马来西亚全国总警长弗兹（Mohamad Fuzi Harun）发表声明表示，刘特佐与其他4人昨天被控13项洗黑钱与背信控状，这导致一马发展公司损失高达11亿700万美元。
弗兹也说，警方已对这5名逃出大马的通缉犯发出逮捕令。
除了刘特佐，其他4人分别为刘特佐的生意伙伴陈金龙（Eric Tan Kim Loong，音译）、1MDB前法律顾问卢爱璇（Jasmine Loo Ai Swan，音译）、前业务发展董事唐敬志（Casey Tang Keng Chee，音译）、前财务执行董事倪崇兴（Terence Geh Choh Heng，音译）。
弗兹表示：“一旦发现他们出现在任何其他国家，警方和检察总署将采取行动，要求把他们引渡回大马，上庭面控。”
弗兹指出，刘特佐因涉及在2009年至2011年间将10亿300万美元转入瑞士银行而被控5项洗黑钱罪名；刘特佐和生意伙伴陈金龙也在新加坡一个银行账户收取1亿2600万美元而再面对另两项洗黑钱控状。刘特佐今年8月已面临8项洗钱罪名。
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