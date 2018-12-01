特朗普习近平今晚谈些啥？

美国总统特朗普将于12月1日借G20峰会与中国领导人习近平举行场边晚餐会，攸关贸易战有无降温曙光。外界视此为美中元首多年来最重要的一次会谈，但能否达成协议仍充满变数。
路透社报导，尽管双方会前都对化解贸易战抱持乐观态度，但特朗普的高阶顾问对中国政策立场分歧，加上特朗普作风多变难测，不时抛出跃上媒体头条的震撼弹，特习会将出现何种成果，谁也说不准。
特朗普对价值2500亿美元的中国商品课征关税，想逼北京在能大幅改变两国贸易状况的清单上做出让步。中国也以牙还牙，对美国商品课征关税，将攻击目标锁定美国农业州，而农业州是特朗普政治基础的重要部分。
特朗普扬言将再把关税大刀挥向价值2670亿美元的中国商品，包括手机、电脑、服饰和鞋类。此外，除非两国达成协议，否则美国对价值2000亿美元中国商品征收的10%关税，预计将从2019年元旦起增加到25%。
华盛顿希望北京当局采取行动，透过向外国竞争对手开放经济，以降低美中之间3750亿美元贸易逆差，并加强保护美国智慧财产、终止强迫技术移转的合资企业要求，以及削减对国有企业补贴。
美国广播公司新闻网（ABC News）报导，美中贸易战已对2018至2020年的经济成长预测构成影响。
国际货币基金（IMF）在最新的世界经济展望（World Economic Outlook）报告中说，全球经济停滞不前，部分原因是贸易关系紧张和新兴市场受到的压力。
IMF在7月发布的报告中，将2019年全球经济成长预测从3.9%下修至3.7%。
这份报告将美国经济成长下修0.2个百分点至2.5%，中国经济成长则下滑至6.2%，幅度与美国相去不远。
倘若贸易冲突持续存在，到了2020年，情况会变得更严重，全球经济成长将下滑0.8%，美中的成长也会明显下滑。贸易战将引发许多后果，包括全球经济恐有衰退之虞。
美国也反对世界贸易组织（WTO）至今仍将中国归类为“发达国家”。这包括有利于中国国有企业的条款。
美国对中国贸易赤字去年达到3750亿美元，几乎达美国全球贸易赤字的一半。
「国会山庄报」（The Hill）报导，美国联邦官员一再指控中国黑客窃取商业机密，并说这才是导致美国对中国货品加征关税的根本原因。
特习会料将聚焦贸易问题的同时，国会山庄（Capitol Hill）议员表示，他们期待两国领导人共商数十年来一直困扰美国企业的商业间谍活动。
尽管数十年来，中国窃取美国企业智慧财产的行为屡见不鲜，但网路专家发现，黑客近几个月变得愈来愈具侵略性，有些更采取了较具破坏性的新策略，使他们更难侦测黑客活动。
美方官员上个月已示意，他们考虑以加征关税以外的方式来惩罚中国黑客，包括进行一系列的诉究。
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