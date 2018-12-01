苏起：岛内统独淡化 将转为亲美亲中争论

台北论坛董事长苏起今天在上海一场研讨会上说，明年两岸关系受美中台三角三边关系影响，更不乐观，而美国将强打台湾牌。台湾统独之争淡化，但可能出现亲美或亲中的争论。
“纪念《告台湾同胞书》发表40周年两岸学术研讨会”今天在上海华东师范大学举办，包括苏起等多名台湾重要学者与会，陆方包括海峡两岸关系协会副会长孙亚夫、上海台湾事务办公室主任李文辉及多名涉台大陆学者出席。
苏起指出，在台湾九合一选后，两岸关系明年会相当重要，不过，对于明年两岸关系的预测，苏起坦言更加悲观。
苏起表示，观察明年美中台三角，除了台湾、美国、中国大陆的内部因素，也要观察各自双边关系。这6项关键因素中，有4个明年可能陷入紧张，包括台湾内部、美国内部、中美关系与两岸关系，任何一个紧张因素都可能刺激另外5个因素。
他说，明年开始，美国因素将会变得前所未见地重要。在美中竞争的情势下，美国打“台湾牌”的动机会更强，甚至出现民主党、共和党两党竞相争打台湾牌的情况，而台湾内部的统独意识形态也可能淡化，转变为亲美或亲中的斗争。
苏起认为，2020总统大选各政党出线者应该会是最能与美国沟通的人，目前看来民进党除了蔡总统外，尚没有更合适的人选。而未来总统大选的胜出者重在能否提供民众安全感，不仅要处理两岸关系，也必须要能处理对美关系。
淡江大学两岸研究中心主任张五岳也表示，未来美国基于自身利益考量，势必强化美台关系，希望“联台制中”。美中关系发展，美台关系强化，两岸互动状况，都将成为明年两岸关系中的不确定因素。
上海台湾研究所所长俞新天则表示，随着中国大陆与台湾都各自融入世界体系，在谈论两岸关系时，国际势必更加关注，国际因素的影响会愈来愈大。
但她认为，中国大陆的发展与国际局势变化息息相关、万众瞩目，也是解决两岸问题的枢纽。两岸应更努力让世界体会“一加一大于二、两岸一家亲”所带来的好处与红利。两岸融合发展，需要两岸一起携手创造环境。（中央社）
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